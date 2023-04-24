Губернатор примет участие в пресс-конференции, посвященной фестивалю антифашистской песни "Гитары в строю!"

В среду, 26 апреля, в здании правительства Самарской области пройдет пресс-конференция, приуроченная к проведению на территории региона международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!".

Участники пресс-конференции: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, директор АНО "Шотландский культурный центр "Каледонский клуб", руководитель проекта международного фестиваля "Гитары в строю!" Виталий Миронов. Начало - в 12:00.

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!". Организатором мероприятия выступает АНО "Шотландский культурный центр "Каледонский клуб".

Идея фестиваля, который состоится под лозунгом "Они не пройдут", заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Фестиваль посвящен 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной Войны.

В течение шести дней участники фестиваля посетят с концертными программами Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск, Чапаевск. Важнейшей частью проекта станут дискуссии, конференции, открытые показы тематических фильмов, лектории в разнообразных форматах с представителями международного сообщества, молодежью Донбасса и других регионов России. Среди участников фестиваля - представители Великобритании, Финляндии, Никарагуа, Литвы, Испании, Франции.

Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт 6 мая на площади Куйбышева с участием российских и зарубежных исполнителей.

С программой фестиваля, а также правилами аккредитации на пресс-конференцию, которая состоится 26 апреля, можно ознакомиться на сайте проекта.