Участники автопробега "Дорога к Победе" пересекли Самарский регион

Самарская область горячо встретила участников автопробега от Владивостока до Донецка "Дорога к Победе".

Автопробег "Дорога к Победе" стартовал 9 апреля во Владивостоке. Ветераны морской пехоты и Росгвардии, осуществляя миссию поддержки участников СВО, запланировали проехать через 22 региона России. Их путь проходит через Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Читу, Улан-Уде, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Тольятти, Волгоград и в итоге Донецк.

"Одна из важнейших задач автопробега — поддержать наших военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, которые сейчас выполняют задачи СВО", — сказал Владимир Лобастов, руководитель Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн". Именно во Владивостоке зародилась идея организации нынешнего патриотического маршрута. Участие в нем принимают ветераны морской пехоты и спецподразделений. С собой участники пробега везут груз, который предназначен нашим бойцам, и подарки.

23 апреля морские пехотинцы из Ульяновска и Самары встретили колонну патриотического автопробега на трассе М5 и сопроводили их в Тольятти. За небольшой промежуток времени пребывания в Автограде гостям успели показать несколько знаковых мест города — стеллу Тольятти, мемориал Героя Советского Союза Евгения Никонова, Парк Победы, новую набережную Автозаводского района. Также были организованы встречи участников автопробега с юнармейцами 14 и 62-й школы.

24 апреля в Парке Победы был проведен небольшой митинг у Памятного знака морякам и морским пехотинцам и у памятного знака погибшим сотрудникам МВД.

"Спасибо, что вы посетили город Тольятти. Мы хотели бы, чтобы вы знали, что мы тоже серьезно занимаемся патриотической работой и в школах, и в семьях и регулярно отправляем гуманитарные грузы", — отметил руководитель Юнармии Тольятти, офицер морской пехоты Михаил Дубянский.

Тольяттинские морпехи вручили на память морским пехотинцам из Владивостока бюст святого покровителя морских пехотинцев Александра Невского. Этот бюст освящен, он побывал и на Валааме, и в Невской лавре. Еще одним из сувениров от тольяттинцев-морпехов стала гитара, уже побывавшая в зоне СВО, внутри которой поместили письмо.

"Выражаю благодарность участникам и организаторам этого пробега. Значимость его идеи актуальна. После участия в СВО понимание ценности Победы стало совсем другим. Занизить цену Победы, когда государство освобождает пол Европы, ценой жизней своих ребят и ценой экономики своей страны, не получится ни у кого. 9 Мая в нашей стране будут отмечать всегда. Цена этой самоотверженной победы крайне высока", — сказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области Василий Суржок.

От имени региональной общественной организации "Союз десантников и подразделений специального назначения" участников мероприятия приветствовал Сергей Егоров: "Защита Родины всегда была почетной обязанностью гражданина. Передаем пламенный привет и самые теплые пожелания нашим бойцам, а также добрые слова благодарности тем, кто им помогает. Многие ветераны Тольятти сейчас также находятся в отъезде с гуманитарной помощью".

К приветствиям присоединился Совет женщин Автозаводского района: "Ребята, которые сегодня в зоне СВО, для многих из нас сыновья, внуки, родные люди. Мы, как никто, понимаем, насколько тяжелые задачи сейчас решаются. Мы поддерживаем политику нашего правительства, участвуем в сборе гуманитарной помощи, навещаем бойцов в госпиталях. Вы проносите тепло своих душ вдоль всего маршрута. Искренне с вами, поддерживаем вас! Доброй дороги, хороших встреч и возвращения".

Участники автопробега проводят уроки мужества для детей в проезжаемых ими городах, собирают и везут письма и подарки участникам СВО. Кроме того, они доставят освященную святыми мощами икону святого князя Александра Невского и передадут ее в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду Морской пехоты.

Владимир Лобастов поделился: "Сказать, что наш автопробег встречают хорошо — это неточно. Нас встречают так тепло, как только можно — от всей глубины и широты своих сердец! Проезжая многие города и поселки, мы убедились, насколько един наш народ в своих устремлениях. Такой народ не победить никому! Ребята приезжали к нам за 100-150 км, чтобы поддержать нас, в первую очередь, это морпехи, которые служили и служат Отечеству. Наш пример всколыхнул и вдохновляет все сообщество, этот пример сподвигает всех работать дальше еще активнее во благо Родины".