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Литература Культура

В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 апреля, в 19:00, в преддверии Дня Победы, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоится творческая встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым. Вход на мероприятие свободный.

Мероприятие пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества "Запасная столица".

Гость проекта Юрий Поляков - автор известных произведений "Сто дней до приказа", "ЧП районного масштаба", "Совдетство", автор сценария к фильму "Ворошиловский стрелок" и многих других. Он долгие годы являлся главным редактором и председателем редакционного совета "Литературной газеты", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

В декабре 2015 года за свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013-2014 годов Юрий Поляков был включен в "черный список" российских граждан, являющихся "персонами нон грата" на территории Украины.

Проведение в преддверии Дня Победы мероприятий в формате свободной дискуссии с авторитетными экспертами, которые обладают фундаментальными историческими, социальными, литературными знаниями - уникальная возможность для всех жителей Самарской области.

"День Победы - праздник, дорогой сердцу каждого россиянина, его чтят в каждой семье, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Та Победа была добыта ценой невероятных усилий всей страны. И сейчас, когда наша страна вновь ведет бой против нацистов, помнить о подвиге
наших предков особенно важно. И наша важнейшая задача - сохранить и передать историческую память о Великой Победе потомкам".

Литературно-исторический фестиваль "Путь к Победе" - проект, направленный на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей - патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству  в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность, и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.

Эксклюзивное интервью с Юрием Поляковым о культуре, обществе, информационных провокациях и попытках переписать историю смотрите на телеканале "Губерния" в программе "#Интервью".

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