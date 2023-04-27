Самоходные опрыскиватели "Рубин" можно приобрести на выгодных условиях

Российская компания "Рубин" вот уже более 20 лет производит и продает полевые сельскохозяйственные самоходные опрыскиватели на пневмоходу.
Эта техника разработана специально для российских полей. В сельском хозяйстве применяются при обработке посевов от сорняков и вредителей, внесения различного вида удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Машины "Рубин" много лет успешно применяются при проведении полевых работ в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия и других российских регионах.
Сельхозпроизводители по достоинству оценили преимущества этой техники. Пневмоходы на шинах низкого давления при проведении работ имеют высокую проходимость, но берегут почву и не утрамбовывают ее. Давление на почву составляет всего около 13 кПа. А значит, при обработке не повреждаются растения, что обеспечивает высокую урожайность. Зато производительность у опрыскивателей "Рубин" высокая — до 700 гектаров в сутки при низком расходе топлива. Да и стоит он в 2,5 раза дешевле аналогичного по производительности набора из трактора и опрыскивателя.
Чтобы поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей в преддверии очередного полевого сезона, АО "Росагролизинг" с 3 апреля 2023 года запустил новую акцию "Агросезон без платежей" с максимально привлекательными условиями, которая продлится до сентября 2024 года. Вся продукция "РУБИН" сертифицирована и имеет необходимые сертификаты соответствия.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами