В Самарской и Ульяновской областях появился новый производитель тракторов из Китая

Аграрии Самарского региона могут испытать новый высокотехнологичный трактор китайского бренда WEIHE, который способен стать достойной заменой западным аналогам и даже превзойти их. Это стало возможным благодаря компании "Агролизинг" — официальному дилеру завода WEIHE.
"Агролизинг" является официальным дилером ведущих заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники, среди которых "БДМ-Агро", Машиностроительный завод "Тонар", "Навигатор — новое машиностроение", "Радиозавод", "BELLOTA", Воронежский завод "АгроТехМаш", завод "Алмазсельмаш", завод "Большая Земля", ГК "SOLAR FIELDS".
А теперь и тракторов WEIHE. Этот бренд — актив китайской машиностроительной группы Shandong Changning Group Co., Ltd. Компания успешно работает на китайском и мировом рынках более 20 лет. Благодаря научным и технологическим инвестициям и разработке новых продуктов рынок мировых продаж компании стабильно расширяется.
Основная продукция предприятия — оборудование для животноводства, сельскохозяйственная и строительная техника.
На тракторах этого бренда установлены три вида двигателей внутреннего сгорания: Weichai, Shangchai и Quanchai. Машины оснащены системой подачи топлива Common Rail класса Евро3. Кабина выполнена из высокопрочного стекла, имеет высокую степень прочности и обзора со всех сторон, максимально исключая слепые зоны.
Для комфортной работы в полевых условиях в кабине установлен кондиционер, оборудован люк. Есть система мультимедиа, аудиосистема, USB. Рулевое колесо имеет изменяемую регулировку угла наклона. Сидение оснащено пневматической подвеской, оно регулируется по высоте и выносу вперед. Также есть солнцезащитная шторка, вентилятор, камера заднего вида.
Установлен вал отбора мощности со скоростью 540/1000 об/мин, который можно менять с 6 шлицов, на 8 и 21 шлицов. Для подключения различного вида прицепного оборудования на каждой модели установлено несколько пар гидравлических выходов с быстроразъемным соединением BRS м22×1.5. Гидравлическая система работает от насоса шестеренного типа, трехточечный рычажный механизм САТ.3, прицепное устройство стационарного типа, установлен дополнительный ресивер.
Более подробную информацию можно получить, связавшись с сотрудниками компании "Агролизинг". Менеджеры помогут выбрать нужный продукт и дадут рекомендации по сопутствующим товарам. Отдел по обслуживанию клиентов работает ежедневно и круглосуточно.
Стоит отметить, что за 11 лет работы компании "Агролизинг" зарекомендовала себя как надежный партнер аграриев Самарской области. "Агролизинг" является дилером-агентом АО "Росагролизинг". На льготных условиях федерального лизинга можно приобрести более 25 000 единиц сельскохозяйственной и автомобильной техники.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами