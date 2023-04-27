В Самарской и Ульяновской областях появился новый производитель тракторов из Китая

Аграрии Самарского региона могут испытать новый высокотехнологичный трактор китайского бренда WEIHE, который способен стать достойной заменой западным аналогам и даже превзойти их. Это стало возможным благодаря компании "Агролизинг" — официальному дилеру завода WEIHE.

"Агролизинг" является официальным дилером ведущих заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники, среди которых "БДМ-Агро", Машиностроительный завод "Тонар", "Навигатор — новое машиностроение", "Радиозавод", "BELLOTA", Воронежский завод "АгроТехМаш", завод "Алмазсельмаш", завод "Большая Земля", ГК "SOLAR FIELDS".

А теперь и тракторов WEIHE. Этот бренд — актив китайской машиностроительной группы Shandong Changning Group Co., Ltd. Компания успешно работает на китайском и мировом рынках более 20 лет. Благодаря научным и технологическим инвестициям и разработке новых продуктов рынок мировых продаж компании стабильно расширяется.

Основная продукция предприятия — оборудование для животноводства, сельскохозяйственная и строительная техника.

На тракторах этого бренда установлены три вида двигателей внутреннего сгорания: Weichai, Shangchai и Quanchai. Машины оснащены системой подачи топлива Common Rail класса Евро3. Кабина выполнена из высокопрочного стекла, имеет высокую степень прочности и обзора со всех сторон, максимально исключая слепые зоны.

Для комфортной работы в полевых условиях в кабине установлен кондиционер, оборудован люк. Есть система мультимедиа, аудиосистема, USB. Рулевое колесо имеет изменяемую регулировку угла наклона. Сидение оснащено пневматической подвеской, оно регулируется по высоте и выносу вперед. Также есть солнцезащитная шторка, вентилятор, камера заднего вида.

Установлен вал отбора мощности со скоростью 540/1000 об/мин, который можно менять с 6 шлицов, на 8 и 21 шлицов. Для подключения различного вида прицепного оборудования на каждой модели установлено несколько пар гидравлических выходов с быстроразъемным соединением BRS м22×1.5. Гидравлическая система работает от насоса шестеренного типа, трехточечный рычажный механизм САТ.3, прицепное устройство стационарного типа, установлен дополнительный ресивер.

Более подробную информацию можно получить, связавшись с сотрудниками компании "Агролизинг". Менеджеры помогут выбрать нужный продукт и дадут рекомендации по сопутствующим товарам. Отдел по обслуживанию клиентов работает ежедневно и круглосуточно.

Стоит отметить, что за 11 лет работы компании "Агролизинг" зарекомендовала себя как надежный партнер аграриев Самарской области. "Агролизинг" является дилером-агентом АО "Росагролизинг". На льготных условиях федерального лизинга можно приобрести более 25 000 единиц сельскохозяйственной и автомобильной техники.