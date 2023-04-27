Мобильные пожарные установки защитят сельхозпроизводителя от потерь в связи с пожарами и штрафами

В этом году аномально ранняя весна заставила власти региона ввести особый противопожарный режим уже с 1 апреля 2023 года. Что накладывает серьезные ограничения как на любителей пожарить шашлык на природе, так и на крупные компании, в том числе сельхозпредприятия. И не зря. По данным МЧС, только за первые три дня апреля на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 49 пожаров на общей площади почти пять гектаров.

Не боится ни жары и ни холода

По числу пожаров первый в антирейтинге Ставропольский район, а по площади распространения — Волжский. Ежегодные потери российских сельхозпроизводителей от огня и административных штрафов исчисляются миллиардами рублей. Особенно во время уборочной. Но, к сожалению, пожарную машину возле каждого поля не поставишь.

Надежной защитой от огня могут стать мобильные пожарные установки (МПУ). Это специальное современное оборудование (ГОСТ 27331-87), предназначенное для тушения пожаров класса "А" и "B", изготовленное крупнейшим в Поволжье производителем пластиковых емкостей, транспортных "Кассет", растворных узлов, систем хранения ООО "Регион". Сегодня в линейке компании три модели мобильных пожарных установок, в том числе и рассчитанная на эксплуатацию в условиях низких температур от –30 градусов Цельсия. Она имеет утепление и подогрев. МПУ необходимы сельхозтоваропроизводителям, строительным организациям, лесозащитным и муниципальным организациям.

Каждая модель может быть использована как стационарно, например, поставлена на зерносушилке, элеваторе или складе, так и мобильно. Для этого оборудование устанавливается на грузовой автомобиль, или прицеп к трактору и легко транспортируется в нужное место. Такая техника поможет устранить пал травы, горение лесов и оборудования во время сильной жары. Резервуары мобильной установки рассчитаны на три или пять кубометров воды. МПУ оборудована пожарными шлангами и гидрантами. Установка тушит возгорание в двух режимах. Мощная водяная струя, нагнетаемая мотопомпой в 12 лошадиных сил, бьет по очагу возгорания минимум на 25-30 метров. А поток густой пены — на 4-6 метров. Специалисты говорят, что без пены никак не обойтись, если в жару внезапно загорится сельхозтехника.

С обслуживанием и эксплуатацией мобильной пожарной установки справится любой фермер. А в случае необходимости для начала тушения потребуется всего 5 минут. С имеющейся системой подсветки можно работать даже в ночное время.

Пользуйся летом, плати осенью

Как рассказал коммерческий директор компании Александр Антонов, сегодня мобильные пожарные установки, как и другое оборудование компании ООО "Регион", получили одобрение "Росагролизинг". А это значит, что приобрести его в лизинг можно на льготных условиях: забираешь технику весной, а платить за нее начинаешь только с 1 сентября 2023 года. Что немаловажно, компания "Регион" продает оборудование собственного производства, поэтому проблем с задержками поставки не будет. "Наша компания ведет свою деятельность с 2009 года. И за это время мы научились к каждому заказу подходить индивидуально с учетом пожеланий заказчика", — отметил Александр Антонов.