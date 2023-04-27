Мобильные пожарные установки защитят сельхозпроизводителя от потерь в связи с пожарами и штрафами

В этом году аномально ранняя весна заставила власти региона ввести особый противопожарный режим уже с 1 апреля 2023 года. Что накладывает серьезные ограничения как на любителей пожарить шашлык на природе, так и на крупные компании, в том числе сельхозпредприятия. И не зря. По данным МЧС, только за первые три дня апреля на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 49 пожаров на общей площади почти пять гектаров.
Не боится ни жары и ни холода
По числу пожаров первый в антирейтинге Ставропольский район, а по площади распространения — Волжский. Ежегодные потери российских сельхозпроизводителей от огня и административных штрафов исчисляются миллиардами рублей. Особенно во время уборочной. Но, к сожалению, пожарную машину возле каждого поля не поставишь.
Надежной защитой от огня могут стать мобильные пожарные установки (МПУ). Это специальное современное оборудование (ГОСТ 27331-87), предназначенное для тушения пожаров класса "А" и "B", изготовленное крупнейшим в Поволжье производителем пластиковых емкостей, транспортных "Кассет", растворных узлов, систем хранения ООО "Регион". Сегодня в линейке компании три модели мобильных пожарных установок, в том числе и рассчитанная на эксплуатацию в условиях низких температур от –30 градусов Цельсия. Она имеет утепление и подогрев. МПУ необходимы сельхозтоваропроизводителям, строительным организациям, лесозащитным и муниципальным организациям.
Каждая модель может быть использована как стационарно, например, поставлена на зерносушилке, элеваторе или складе, так и мобильно. Для этого оборудование устанавливается на грузовой автомобиль, или прицеп к трактору и легко транспортируется в нужное место. Такая техника поможет устранить пал травы, горение лесов и оборудования во время сильной жары. Резервуары мобильной установки рассчитаны на три или пять кубометров воды. МПУ оборудована пожарными шлангами и гидрантами. Установка тушит возгорание в двух режимах. Мощная водяная струя, нагнетаемая мотопомпой в 12 лошадиных сил, бьет по очагу возгорания минимум на 25-30 метров. А поток густой пены — на 4-6 метров. Специалисты говорят, что без пены никак не обойтись, если в жару внезапно загорится сельхозтехника.
С обслуживанием и эксплуатацией мобильной пожарной установки справится любой фермер. А в случае необходимости для начала тушения потребуется всего 5 минут. С имеющейся системой подсветки можно работать даже в ночное время.
Пользуйся летом, плати осенью
Как рассказал коммерческий директор компании Александр Антонов, сегодня мобильные пожарные установки, как и другое оборудование компании ООО "Регион", получили одобрение "Росагролизинг". А это значит, что приобрести его в лизинг можно на льготных условиях: забираешь технику весной, а платить за нее начинаешь только с 1 сентября 2023 года. Что немаловажно, компания "Регион" продает оборудование собственного производства, поэтому проблем с задержками поставки не будет. "Наша компания ведет свою деятельность с 2009 года. И за это время мы научились к каждому заказу подходить индивидуально с учетом пожеланий заказчика", — отметил Александр Антонов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами