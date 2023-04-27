Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области продолжает помогать растениеводам получать высокие урожаи

Основная задача деятельности самарского филиала Россельхозцентра — поддерживать единую политику государства по обеспечению безопасности и качества продукции отечественных сельхозпредприятий, предоставляя широкий спектр государственных услуг по всем видам растениеводства.
Под постоянным контролем
В числе самых важных направлений многогранной работы филиала Россельхозцентра — государственные услуги в сфере растениеводства. Основные из них — мониторинг объемов и качества семенных ресурсов сельскохозяйственных культур и фитосанитарный мониторинг территории Самарского региона. В 2022 году количество проверенных на посевные качества озимых и яровых культур увеличилось по сравнению с предыдущим 2021 годом на 15 тыс. тонн и составило 224 тыс. тонн. В рамках госзадания специалисты ведомства обследовали 119,4 тыс. тонн. В общем количестве яровых и озимых сельхозкультур доля элитных и оригинальных семян составила около 17%. Весь посевной материал по качеству соответствует ГОСТу.
Активно развивается и продвижение внебюджетных услуг, объемы которых выросли за последние годы в два раза. Сотрудники самарского филиала ведут систематическую борьбу с особо опасными вредителями, в том числе с использованием элементов ГИС (геоинформационных систем) и созданной в учреждении цифровой программы "АгроСемЭксперт". Совместно со специалистами по защите растений Республики Казахстан проходят регулярные обследования приграничных территорий на наличие саранчовых вредителей.
Информационные ресурсы
Создана постоянно действующая система переподготовки и повышения квалификации специалистов ФГБУ "Россельхозцентр" в ведущих сельскохозяйственных НИИ и вузах, таких как Тимирязевская сельхозакадемия, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха и других. Сегодня аграрные новости стали важным информационным ресурсом учреждения. Самарский филиал участвует в размещении информации о своей деятельности на портале учреждения rosselhoscenter.com, в "Вестнике Россельхозцентра", телеграм-канале "Россельхозцентр". Учреждение активно обеспечивает информацией всех региональных производителей сельхозпродукции. Им предоставляют профессиональную консультационную помощь в подборе сортов качественных семян, саженцев, пестицидов, агрохимикатов, справочной литературы, определении болезней растений и организации защитных средств для обеспечения здорового урожая. В Россельхозцентре существуют консультационные пункты, их деятельность востребована и высоко ценится аграриями и садоводами-любителями.
В прошлом году все семенные посевы в регионе, около 2390 геоточек, нанесены на электронную карту с геопривязкой координат. Это позволяет произвести анализ высеянных семян по сортам, репродукциям, площадям и получить предварительные сведения об объемах их производства.
Настроены на сотрудничество
Эксперты в области растениеводства за последние несколько лет фиксируют увеличение объема услуг, оказанных специалистами самарского филиала. Это анализ семенных посевов и качества саженцев, регистрация сортов посевов, апробация сортовых посевов и саженцев, сертификация семян, переоформление различных национальных сертификатов на семена. В филиале расширен реестр семеноводческих хозяйств. В настоящее время их 25. Как сообщает руководство филиала ФГБУ, в текущем году в области защиты растений будет продолжена работа по фитосанитарному мониторингу вредителей, болезней и сорняков на площади более 2 млн гектаров. Ведомство будет заниматься фитоэкспертизой семян, клубневым анализом картофеля и производством микробиопрепаратов — псевдобактерина 2Ж, гумата "Здоровый урожай". Они экологичны в использовании, благоприятны для продукции растениеводства.
В филиале организована информационная поддержка сбора и утилизации тары от пестицидов. Специалисты регулярно консультируют сельхозпроизводителей о порядке подготовки тары, ее сборе транспортом операторов. Отметим, что объем сбора тары в губернии увеличился за последние годы в 3 раза. По словам руководства, филиал в текущем году настроен на дальнейшее сотрудничество со всеми заинтересованными сельхозпроизводителями, научными учреждениями и отраслевыми союзами.
Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:
— Лаборатория нашего филиала оснащена самым современным оборудованием и расходными материалами. Здесь работают квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Это гарантирует высокий уровень выполнения исследований. Сотрудники лаборатории внедряют новые методы испытаний и новые приборы, мы расширяем спектр оказываемых сельхозпроизводителям услуг. В последние годы отдельным направлением работы самарского филиала Россельхознадзора в области защиты растений стало проведение фитосанитарного мониторинга вредных организмов, карантинных для основных стран-импортеров российского зерна.
Адрес: 443022, г. Самара, ул. Ветлянская, 47.
GPS-координаты: N53°11.21.7 E50°17.26.6.
Тел. 8 (846) 930-45-38.
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Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами