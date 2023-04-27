Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области продолжает помогать растениеводам получать высокие урожаи

Основная задача деятельности самарского филиала Россельхозцентра — поддерживать единую политику государства по обеспечению безопасности и качества продукции отечественных сельхозпредприятий, предоставляя широкий спектр государственных услуг по всем видам растениеводства.

Под постоянным контролем

В числе самых важных направлений многогранной работы филиала Россельхозцентра — государственные услуги в сфере растениеводства. Основные из них — мониторинг объемов и качества семенных ресурсов сельскохозяйственных культур и фитосанитарный мониторинг территории Самарского региона. В 2022 году количество проверенных на посевные качества озимых и яровых культур увеличилось по сравнению с предыдущим 2021 годом на 15 тыс. тонн и составило 224 тыс. тонн. В рамках госзадания специалисты ведомства обследовали 119,4 тыс. тонн. В общем количестве яровых и озимых сельхозкультур доля элитных и оригинальных семян составила около 17%. Весь посевной материал по качеству соответствует ГОСТу.

Активно развивается и продвижение внебюджетных услуг, объемы которых выросли за последние годы в два раза. Сотрудники самарского филиала ведут систематическую борьбу с особо опасными вредителями, в том числе с использованием элементов ГИС (геоинформационных систем) и созданной в учреждении цифровой программы "АгроСемЭксперт". Совместно со специалистами по защите растений Республики Казахстан проходят регулярные обследования приграничных территорий на наличие саранчовых вредителей.

Информационные ресурсы

Создана постоянно действующая система переподготовки и повышения квалификации специалистов ФГБУ "Россельхозцентр" в ведущих сельскохозяйственных НИИ и вузах, таких как Тимирязевская сельхозакадемия, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха и других. Сегодня аграрные новости стали важным информационным ресурсом учреждения. Самарский филиал участвует в размещении информации о своей деятельности на портале учреждения rosselhoscenter.com, в "Вестнике Россельхозцентра", телеграм-канале "Россельхозцентр". Учреждение активно обеспечивает информацией всех региональных производителей сельхозпродукции. Им предоставляют профессиональную консультационную помощь в подборе сортов качественных семян, саженцев, пестицидов, агрохимикатов, справочной литературы, определении болезней растений и организации защитных средств для обеспечения здорового урожая. В Россельхозцентре существуют консультационные пункты, их деятельность востребована и высоко ценится аграриями и садоводами-любителями.

В прошлом году все семенные посевы в регионе, около 2390 геоточек, нанесены на электронную карту с геопривязкой координат. Это позволяет произвести анализ высеянных семян по сортам, репродукциям, площадям и получить предварительные сведения об объемах их производства.

Настроены на сотрудничество

Эксперты в области растениеводства за последние несколько лет фиксируют увеличение объема услуг, оказанных специалистами самарского филиала. Это анализ семенных посевов и качества саженцев, регистрация сортов посевов, апробация сортовых посевов и саженцев, сертификация семян, переоформление различных национальных сертификатов на семена. В филиале расширен реестр семеноводческих хозяйств. В настоящее время их 25. Как сообщает руководство филиала ФГБУ, в текущем году в области защиты растений будет продолжена работа по фитосанитарному мониторингу вредителей, болезней и сорняков на площади более 2 млн гектаров. Ведомство будет заниматься фитоэкспертизой семян, клубневым анализом картофеля и производством микробиопрепаратов — псевдобактерина 2Ж, гумата "Здоровый урожай". Они экологичны в использовании, благоприятны для продукции растениеводства.

В филиале организована информационная поддержка сбора и утилизации тары от пестицидов. Специалисты регулярно консультируют сельхозпроизводителей о порядке подготовки тары, ее сборе транспортом операторов. Отметим, что объем сбора тары в губернии увеличился за последние годы в 3 раза. По словам руководства, филиал в текущем году настроен на дальнейшее сотрудничество со всеми заинтересованными сельхозпроизводителями, научными учреждениями и отраслевыми союзами.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— Лаборатория нашего филиала оснащена самым современным оборудованием и расходными материалами. Здесь работают квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Это гарантирует высокий уровень выполнения исследований. Сотрудники лаборатории внедряют новые методы испытаний и новые приборы, мы расширяем спектр оказываемых сельхозпроизводителям услуг. В последние годы отдельным направлением работы самарского филиала Россельхознадзора в области защиты растений стало проведение фитосанитарного мониторинга вредных организмов, карантинных для основных стран-импортеров российского зерна.

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Ветлянская, 47.

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