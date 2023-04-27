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Общество

Сотрудники Сызранского НПЗ написали Диктант Победы

СЫЗРАНЬ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского НПЗ приняли участие в самом масштабном диктанте на знание событий Великой Отечественной войны — Диктанте Победы. Его основная цель — привлечение широкой общественности к изучению истории нашей страны и патриотическое воспитание.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

За 45 минут нефтяники ответили на 25 вопросов, посвященных военным событиям. В этом году основными темами Диктанта стали освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда, победы Красной армии под Курском и Сталинградом.

Сызранский НПЗ стал одной из площадок проведения диктанта как предприятие, чья история связана с Великой Отечественной войной. Первую продукцию, бензин и топочный мазут на заводе получили 22 июля 1942 года. В тот же день драгоценное горючее было отправлено на Сталинградский фронт.

Сызранские нефтепереработчики, как и сотрудники других обществ НК "Роснефть", всегда активно участвуют во всероссийских памятных акциях, а также организуют корпоративные мероприятия, посвященные бессмертному подвигу советского народа.

В ближайшие выходные заводчане вместе с семьями высадят 80 рябин в рамках акции "Сад памяти". 9 Мая на предприятии пройдет мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы, а также сохранению памяти о героизме фронтовиков и трудовом подвиге заводчан, которые в годы войны смогли не только пустить завод, но и нарастить переработку нефти. По традиции, ветеранам и труженикам тыла в канун праздника будет оказана адресная поддержка, а в заводском профилактории пройдут специализированные "ветеранские" заезды.

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