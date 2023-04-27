16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области продолжает помогать растениеводам получать высокие урожаи Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России Мобильные пожарные установки защитят сельхозпроизводителя от потерь в связи с пожарами и штрафами В Самарской и Ульяновской областях появился новый производитель тракторов из Китая Самоходные опрыскиватели "Рубин" можно приобрести на выгодных условиях

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Тракторы HANNO готовы выйти на российские поля

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Еще один производитель сельскохозяйственной техники из Поднебесной — компания Shandong Hanwo Agricultural Equipment Co. Ltd — готов представить разумную замену ушедшим из России европейским и американским производителям сельхозмашин.

Фото: предоставлено компанией "Агротрейд Техником"

Основная продукция марки HANNO, которая поставляется в Россию официальным дистрибьютором, компанией ООО "Топ Юнит" — это тракторы мощностью от 25 до 260 лошадиных сил с возможностью установки съемного переднего подъемника (ПНУ) для крепления навесного оборудования и вала отбора мощности (ВОМ) на трактора от 160 л. с.

Надежность

Для фермера главными характеристиками для полевой техники являются надежность эксплуатации, низкая стоимость обслуживания, доступность комплектующих. Комфортность работы водителя пока на первом месте не стоит, но с каждым годом значимость этого показателя растет. По мнению директора самарского филиала ООО "Агротрейд Техником" Андрея Фарносова, у китайских тракторов марки HANNO помимо цены, более низкой по сравнению с западной техникой, имеется еще множество неоспоримых на данный момент преимуществ.

Сердце любой машины — это его двигатель. На тракторах HANNO флагманским двигателем является Shanghai Diesel с топливной системой Сommon Rail. Этот производитель выбран не зря, эти двигатели, пожалуй, самые распространенные и проверенные временем из всех китайских, поставляемых в Россию. Движок устанавливается на дизельных электростанциях, на морских и речных судах, автобусах, легких, средних и тяжелых грузовиках, грейдерах, фронтальных погрузчиках, колесных кранах, кранах на гусеничном ходу, которые уже давно работают на просторах нашей родины. Эти двигатели хорошо переносят российское высокосернистое дизтопливо. Еще одна выгодная особенность китайских тракторов — наличие циклона, то есть предочистителя воздуха, поступающего в двигатель.

Трансмиссия тракторов HANNO механическая с функцией реверса и ходоуменьшителя. Сцепление двухдисковое. Все передачи оборудованы синхронизаторами. Больше ступеней в КПП — больше возможность подобрать более точную и необходимую скорость при выполнении той или иной операции с сельхозорудиями. На всех тракторах HANNO имеется тягово-позиционное регулирование задней навески с плавающим положением, в том числе с управлением на крыльях.

Доступность

Учитывая действующие против России западные санкции, сегодня доставить обходными путями саму технику, да и запасные части для европейских и американских тракторов — дело очень хлопотное, долгое и дорогое. Поставки же деталей на китайские тракторы никоим образом не ограничены и уже успешно налажены. Ждать по полгода насос высокого давления в случае поломки не придется. Да и сама техника HANNO, по словам Андрея Фарносова, перед началом сельхозработ уже стоит на площадке дилерского центра "Агротрейд Техником" в Кинеле.

Финансы

Компания "Агротрейд Техником" много лет работает на рынке сельскохозяйственной техники и прекрасно понимает, что весной для фермера не то что день, каждый час на счету. Некогда ему бегать, собирать документы, чтобы с выгодой купить технику. Работать надо. Именно поэтому компания совместно с ключевыми партнерами предлагает конкурентоспособные финансовые условия приобретения техники. Тракторы можно приобрести в лизинг, но при этом не нужно дополнительно обращаться в лизинговую компанию.

И как отметил Андрей Фарносов, в данный момент ведется активная работа по включению китайских тракторов HANNO в перечень партнеров Росагролизинга. А значит, приобретать в лизинг эти машины в самом скором времени станет еще проще и выгоднее.

Комфорт

Первые тракторы марки HANNO появились в России только в 2022 году. Производитель очень заинтересован в широком российском рынке. Хочет продавать у нас долго и много. Поэтому прислушивается к пожеланиям российских покупателей. В прошлом году российский дистрибьютор ООО "Топ Юнит" провел полевые испытания тракторов в Ленинградской области. И на основе этого опыта в конструктив техники, поступающей в Россию в 2023 году, оперативно внесены некоторые корректировки. Так, например, теперь на тракторах HANNO устанавливается комфортабельное сидение оператора с тканевой обивкой взамен прежних из полиуретана. И это не мелочь, ведь в страду приходится работать на жаре и по 12-14 часов в сутки.

Более того, российские аграрии очень заинтересованы в более мощном тракторе в 300 лошадиных сил. И китайский производитель готов уже в этом году не только разработать, но и изготовить опытные образцы такой машины.

ООО "Агротрейд Техником" предлагает покупателям тракторы HANNO с расширенной гарантией 1 год.

Китайская компания Shandong Hanwo Agricultural Equipment Co., Ltd — предприятие полного цикла с 20-летней историей.

Профиль: производство и продажа сельскохозяйственной техники и оборудования.

Входит в тройку лидеров китайских производителей тракторов.

Расположена в Вэйфане, провинция Шаньдун.

Основная продукция завода — линейка тракторов HANNO мощностью от 25 до 260 лошадиных сил.

Официальный дистрибьютор в России ООО "Топ Юнит".

Компания "Агротрейд Техником"

Самарский филиал

г. Кинель, ул. Промышленная, д. 11а

+7 910 139 21 10

FarnosovAV@agrotradesystem.ru

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30