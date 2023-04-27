Тракторы HANNO готовы выйти на российские поля

Еще один производитель сельскохозяйственной техники из Поднебесной — компания Shandong Hanwo Agricultural Equipment Co. Ltd — готов представить разумную замену ушедшим из России европейским и американским производителям сельхозмашин.

Основная продукция марки HANNO, которая поставляется в Россию официальным дистрибьютором, компанией ООО "Топ Юнит" — это тракторы мощностью от 25 до 260 лошадиных сил с возможностью установки съемного переднего подъемника (ПНУ) для крепления навесного оборудования и вала отбора мощности (ВОМ) на трактора от 160 л. с.

Надежность

Для фермера главными характеристиками для полевой техники являются надежность эксплуатации, низкая стоимость обслуживания, доступность комплектующих. Комфортность работы водителя пока на первом месте не стоит, но с каждым годом значимость этого показателя растет. По мнению директора самарского филиала ООО "Агротрейд Техником" Андрея Фарносова, у китайских тракторов марки HANNO помимо цены, более низкой по сравнению с западной техникой, имеется еще множество неоспоримых на данный момент преимуществ.

Сердце любой машины — это его двигатель. На тракторах HANNO флагманским двигателем является Shanghai Diesel с топливной системой Сommon Rail. Этот производитель выбран не зря, эти двигатели, пожалуй, самые распространенные и проверенные временем из всех китайских, поставляемых в Россию. Движок устанавливается на дизельных электростанциях, на морских и речных судах, автобусах, легких, средних и тяжелых грузовиках, грейдерах, фронтальных погрузчиках, колесных кранах, кранах на гусеничном ходу, которые уже давно работают на просторах нашей родины. Эти двигатели хорошо переносят российское высокосернистое дизтопливо. Еще одна выгодная особенность китайских тракторов — наличие циклона, то есть предочистителя воздуха, поступающего в двигатель.

Трансмиссия тракторов HANNO механическая с функцией реверса и ходоуменьшителя. Сцепление двухдисковое. Все передачи оборудованы синхронизаторами. Больше ступеней в КПП — больше возможность подобрать более точную и необходимую скорость при выполнении той или иной операции с сельхозорудиями. На всех тракторах HANNO имеется тягово-позиционное регулирование задней навески с плавающим положением, в том числе с управлением на крыльях.

Доступность

Учитывая действующие против России западные санкции, сегодня доставить обходными путями саму технику, да и запасные части для европейских и американских тракторов — дело очень хлопотное, долгое и дорогое. Поставки же деталей на китайские тракторы никоим образом не ограничены и уже успешно налажены. Ждать по полгода насос высокого давления в случае поломки не придется. Да и сама техника HANNO, по словам Андрея Фарносова, перед началом сельхозработ уже стоит на площадке дилерского центра "Агротрейд Техником" в Кинеле.

Финансы

Компания "Агротрейд Техником" много лет работает на рынке сельскохозяйственной техники и прекрасно понимает, что весной для фермера не то что день, каждый час на счету. Некогда ему бегать, собирать документы, чтобы с выгодой купить технику. Работать надо. Именно поэтому компания совместно с ключевыми партнерами предлагает конкурентоспособные финансовые условия приобретения техники. Тракторы можно приобрести в лизинг, но при этом не нужно дополнительно обращаться в лизинговую компанию.

И как отметил Андрей Фарносов, в данный момент ведется активная работа по включению китайских тракторов HANNO в перечень партнеров Росагролизинга. А значит, приобретать в лизинг эти машины в самом скором времени станет еще проще и выгоднее.

Комфорт

Первые тракторы марки HANNO появились в России только в 2022 году. Производитель очень заинтересован в широком российском рынке. Хочет продавать у нас долго и много. Поэтому прислушивается к пожеланиям российских покупателей. В прошлом году российский дистрибьютор ООО "Топ Юнит" провел полевые испытания тракторов в Ленинградской области. И на основе этого опыта в конструктив техники, поступающей в Россию в 2023 году, оперативно внесены некоторые корректировки. Так, например, теперь на тракторах HANNO устанавливается комфортабельное сидение оператора с тканевой обивкой взамен прежних из полиуретана. И это не мелочь, ведь в страду приходится работать на жаре и по 12-14 часов в сутки.

Более того, российские аграрии очень заинтересованы в более мощном тракторе в 300 лошадиных сил. И китайский производитель готов уже в этом году не только разработать, но и изготовить опытные образцы такой машины.

ООО "Агротрейд Техником" предлагает покупателям тракторы HANNO с расширенной гарантией 1 год.

Компания "Агротрейд Техником"

Самарский филиал

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