Счетная палата нашла нарушения при проверке ОЭЗ "Тольятти"

Счетная палата Самарской области проверила, как используются средства областной казны, предоставленные АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти". Проверка охватила 2019–2022 годы.

По итогам контрольного мероприятия выяснилось, что нарушены требования ФЗ "О контрактной системе". В частности, изменялись существенные условия контракта, невыполненные работы по контрактам принимались и оплачивались, не применялись меры ответственности за нарушенные условия контракта. Кроме того, нарушения были обнаружены в оформлении разрешительной документации и в сроках размещения в единой информационной системе.

"Также установлены нарушения, допущенные резидентом АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти", который занимается логистической деятельностью путем приемки, разгрузки, размещения и отгрузки рулонной стали с использованием подъемных сооружений на опасном производственном объекте без оформления разрешительной документации в области промышленной безопасности", — отмечается в сообщении.

По итогам контрольного мероприятия направлено представление об устранении выявленных нарушений генеральному директору АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти".

Также письма направлены в минэкономразвития, госинспекцию финансового контроля Самарской области и в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.