На пожаре в Жигулевске спасены два человека

В среду, 9 июля, в 15:50 в Жигулевске в квартире на втором этаже многоквартирного дома по ул. Морквашинской произошел пожар.

В 16:37 он был ликвидирован на площади 20 кв. м силами 40 пожарных и 13 единиц техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, спасены два человека. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе семь детей.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.