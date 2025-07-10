На пожаре в Жигулевске спасены два человека

В среду, 9 июля, в 15:50 в Жигулевске в квартире на втором этаже многоквартирного дома по ул. Морквашинской произошел пожар.
В 16:37 он был ликвидирован на площади 20 кв. м силами 40 пожарных и 13 единиц техники.
В результате пожара погибших и пострадавших нет, спасены два человека. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе семь детей.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !