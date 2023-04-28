Николай Абашин: упор - на развитие молочного и мясного животноводства, производство овощей и картофеля

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин рассказал, как решались задачи обеспечения весенне-полевых работ всем необходимым для дружного старта агросезона-2023: где закупаются семена, как пополняется машинно-тракторный парк, о мерах поддержки фермеров и хозяйств.

— В Самарскую область в этом году весна пришла рано. Успели ли аграрии региона подготовиться к новому сельскохозяйственному году?

— По традиции мы начали готовиться к новому агросезону еще осенью прошлого года. Под урожай было посеяно 484 тыс. га озимых культур, что на 10% больше, чем в 2021 году. Озимые культуры дают гарантированный урожай, поэтому ставится задача наращивать их посевные площади. По предварительным прогнозам, общую посевную площадь планируется выдержать на уровне прошлого года — 2204 тыс. гектаров. А яровой сев планируется провести на площади 1,6 млн гектаров.

Потребность в семенах яровых зерновых, семенах картофеля полностью обеспечена, продолжается завоз семян поздних технических культур, минеральных удобрений и ГСМ. Если в прошлом году первый выход в поле состоялся 10 апреля, то в текущем году к подкормке озимых и боронованию зяби наши аграрии приступили уже в конце марта. Сегодня по мере готовности почвы сельхозпредприятия приступают и непосредственно к севу.

— Где хозяйства закупают семена?

— В России. В связи с внешними вызовами региональному АПК не пришлось кардинально перестраивать работу по обеспечению хозяйств семенами. В губернии ведут работу два именитых научно-исследовательских сельхозинститута. С недавних пор они объединены в Самарский федеральный научно-исследовательский центр Российской Академии наук (СамНЦ РАН), специализацией которого является разработка современных отечественных конкурентоспособных сортов зерновых культур.

Центр является активным участником проектов федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства Минсельхоза России, мероприятий национального проекта "Наука и университеты". И конечно, пристальное внимание его развитию уделяет губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.

В целях развития селекционно-семенной базы по его поручению в прошлом году научно-исследовательскому центру был предоставлен грант в размере 50 млн рублей. Средства областного бюджета были направлены на приобретение четырех единиц современной техники, в том числе высокоточного посевного комплекса. Поддержка центра предполагает создание к 2024 году не менее 28 новых сортов с высокими показателями.

На обеспечение сельхозтоваропроизводителей собственными семенами подсолнечника направлено соглашение, заключенное регионом с ФГБНУ "Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта".

Популяризируя семена отечественной селекции, хозяйства закладывают демонстрационные и производственные посевы подсолнечника и кукурузы. А в таких холдингах, как "Василина" и "Био-Тон", появились собственные участки гибридизации.

Есть в регионе определенные успехи в селекции картофеля. С 2018 года реализуется комплексный научно-технический проект "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области". Его основная задача — формирование фонда семенного материала новых сортов собственной селекции и сортов картофеля отечественной селекции.

В этом году успешно завершилась пятилетняя работа над созданием нового сорта картофеля. Сорт "джулия" уже прошел полевые испытания и в конце прошлого года был зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений. Высокоурожайный, скороспелый с хорошей сохранностью, отличными вкусовыми качествами, он, я уверен, будет востребован не только в Самарской области. Сегодня сортоиспытания проходит и второй сорт, разработанный нашими селекционерами, "альва".

— Как вы оцениваете техническую готовность к проведению весенне-полевых работ? Хватает ли машин и механизмов?

— К выходу в поле машинно-тракторный парк был полностью готов. Мы снова, как и в прошлом году, серьезно пополнили парк новыми машинами и механизмами. Приобретено 1,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Таким образом, удалось обновить имеющийся парк машин еще на 4,5%.

Основными источниками пополнения машинно-тракторного парка области являются льготные инвестиционные кредиты коммерческих банков, собственные средства предприятий, лизинговые схемы, в том числе поставка на льготных условиях через государственную лизинговую компанию "Росагролизинг". На лизинг приходится до половины приобретаемой техники.

Из регионального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется компенсация до 50% затрат стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования. В текущем году это 226,4 млн рублей.

Уже объявлялся год семеноводческой, кормозаготовительной и кормоприготовительной техники, когда такую поддержку в первую очередь оказывали хозяйствам, занимающимся семенами и производством кормов. Сегодня внимание переключено на узкие места: приобретение современных энергонасыщенных тракторов, зерноуборочной и кормоуборочной техники, технологического оборудования для животноводства и внедрения цифровых технологий. При этом мы сделали упор на увеличение поддержки проектов по развитию молочного и мясного животноводства, производству овощей и картофеля.

— А как обстоят дела с удобрениями? Последние годы, хоть и не быстро, но доля их внесения неуклонно повышалась.

— План приобретения минеральных удобрений на текущий сезон составляет 200 тыс. тонн, а потребность в них на проведение весенних полевых работ — 141 тыс. тонн. Сегодня потребность в минеральных удобрениях на весеннюю посевную обеспечена в полном объеме.

— Какие меры предпринимает министерство для поддержки представителей растениеводческой отрасли?

— Меры государственной поддержки совершенствуются из года в год. Основа изменений - поддержка приоритетных, наиболее важных направлений. Например, в прошлом году новой мерой государственной поддержки стало субсидирование затрат для производителей овощей, выращенных с применением технологии досвечивания. В текущем — одним из новшеств станет возмещение части затрат на содержание КРС владельцам личных подсобных хозяйств.

Что касается растениеводства, в 2023 году на поддержку его подотраслей предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Наибольшую долю в общем объеме средств займут субсидии на уплату страховой премии в отрасли — одного из наиболее необходимых и перспективных механизмов поддержки аграриев. Продолжится стимулирование повышения объемов производства зерновых культур, возмещение части затрат на приобретение элитных семян, поддержку многолетних насаждений и, конечно, предоставление так называемой "погектарной" субсидии.

В период подготовки к весенним полевым работам особую роль в поддержке аграриев играет краткосрочное льготное кредитование по ставке до 5%. Благодаря заемным средствам аграрии оперативно могут приобрести минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений. Минсельхозом России одобрены заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на льготные краткосрочные кредиты на проведение весенних полевых работ на сумму 4,8 млрд рублей.

Государственная поддержка обеспечила внутренние потребности региона в зерне и создала предпосылки для наращивания экспортного потенциала области. Ведется работа и по увеличению валового сбора подсолнечника, картофеля, овощей открытого и закрытого грунта.

— Который год подряд в числе приоритетов отрасли остается развитие животноводства. Какие качественные показатели вы планируете достичь в этом году?

— Цели определены главой нашего региона, главная из них — обеспечение продовольственной безопасности, продовольственный суверенитет. Ее достижению и способствует решение задач по повышению продуктивности молочного и мясного КРС, наращиванию поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, расширению взаимодействия с наукой в части обучения собственных кадров и применения передовых технологий. Опорой и гарантом успешной реализации всех этих процессов выступает значительная государственная поддержка. На развитие животноводства — действительно одного из важнейших направлении регионального АПК — предусмотрено 1,3 млрд рублей.

— На какие результаты выйдет региональный АПК в реализации нацпроектов?

— В 2023 году продолжается реализация национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". В рамках последнего уже состоялся конкурс на предоставление грантов "Агростартап", по итогам которого еще 17 фермеров получат гранты на реализацию собственных бизнес-планов. Несмотря на значимость и первостепенность проектов в сфере развития животноводства, комиссия ежегодно принимает положительные решения и по предоставлению грантов на другие направления. Например, в этом году защиту успешно прошли гранты в сфере овощеводства и птицеводства. Важнейшее мероприятие национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по-прежнему направлено на развитие мелиорации земель сельхозназначения и предполагает возмещение до 50% затрат на строительство или модернизацию объектов орошения, ввод в оборот неиспользуемых земель. В планах на текущий год провести мелиоративные мероприятия на площади более 3 тыс. гектаров.