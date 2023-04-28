Николай Абашин: упор - на развитие молочного и мясного животноводства, производство овощей и картофеля

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин рассказал, как решались задачи обеспечения весенне-полевых работ всем необходимым для дружного старта агросезона-2023: где закупаются семена, как пополняется машинно-тракторный парк, о мерах поддержки фермеров и хозяйств.
— В Самарскую область в этом году весна пришла рано. Успели ли аграрии региона подготовиться к новому сельскохозяйственному году?
— По традиции мы начали готовиться к новому агросезону еще осенью прошлого года. Под урожай было посеяно 484 тыс. га озимых культур, что на 10% больше, чем в 2021 году. Озимые культуры дают гарантированный урожай, поэтому ставится задача наращивать их посевные площади. По предварительным прогнозам, общую посевную площадь планируется выдержать на уровне прошлого года — 2204 тыс. гектаров. А яровой сев планируется провести на площади 1,6 млн гектаров.
Потребность в семенах яровых зерновых, семенах картофеля полностью обеспечена, продолжается завоз семян поздних технических культур, минеральных удобрений и ГСМ. Если в прошлом году первый выход в поле состоялся 10 апреля, то в текущем году к подкормке озимых и боронованию зяби наши аграрии приступили уже в конце марта. Сегодня по мере готовности почвы сельхозпредприятия приступают и непосредственно к севу.
— Где хозяйства закупают семена?
— В России. В связи с внешними вызовами региональному АПК не пришлось кардинально перестраивать работу по обеспечению хозяйств семенами. В губернии ведут работу два именитых научно-исследовательских сельхозинститута. С недавних пор они объединены в Самарский федеральный научно-исследовательский центр Российской Академии наук (СамНЦ РАН), специализацией которого является разработка современных отечественных конкурентоспособных сортов зерновых культур.
Центр является активным участником проектов федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства Минсельхоза России, мероприятий национального проекта "Наука и университеты". И конечно, пристальное внимание его развитию уделяет губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.
В целях развития селекционно-семенной базы по его поручению в прошлом году научно-исследовательскому центру был предоставлен грант в размере 50 млн рублей. Средства областного бюджета были направлены на приобретение четырех единиц современной техники, в том числе высокоточного посевного комплекса. Поддержка центра предполагает создание к 2024 году не менее 28 новых сортов с высокими показателями.
На обеспечение сельхозтоваропроизводителей собственными семенами подсолнечника направлено соглашение, заключенное регионом с ФГБНУ "Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта".
Популяризируя семена отечественной селекции, хозяйства закладывают демонстрационные и производственные посевы подсолнечника и кукурузы. А в таких холдингах, как "Василина" и "Био-Тон", появились собственные участки гибридизации.
Есть в регионе определенные успехи в селекции картофеля. С 2018 года реализуется комплексный научно-технический проект "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области". Его основная задача — формирование фонда семенного материала новых сортов собственной селекции и сортов картофеля отечественной селекции.
В этом году успешно завершилась пятилетняя работа над созданием нового сорта картофеля. Сорт "джулия" уже прошел полевые испытания и в конце прошлого года был зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений. Высокоурожайный, скороспелый с хорошей сохранностью, отличными вкусовыми качествами, он, я уверен, будет востребован не только в Самарской области. Сегодня сортоиспытания проходит и второй сорт, разработанный нашими селекционерами, "альва".
— Как вы оцениваете техническую готовность к проведению весенне-полевых работ? Хватает ли машин и механизмов?
— К выходу в поле машинно-тракторный парк был полностью готов. Мы снова, как и в прошлом году, серьезно пополнили парк новыми машинами и механизмами. Приобретено 1,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Таким образом, удалось обновить имеющийся парк машин еще на 4,5%.
Основными источниками пополнения машинно-тракторного парка области являются льготные инвестиционные кредиты коммерческих банков, собственные средства предприятий, лизинговые схемы, в том числе поставка на льготных условиях через государственную лизинговую компанию "Росагролизинг". На лизинг приходится до половины приобретаемой техники.
Из регионального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется компенсация до 50% затрат стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования. В текущем году это 226,4 млн рублей.
Уже объявлялся год семеноводческой, кормозаготовительной и кормоприготовительной техники, когда такую поддержку в первую очередь оказывали хозяйствам, занимающимся семенами и производством кормов. Сегодня внимание переключено на узкие места: приобретение современных энергонасыщенных тракторов, зерноуборочной и кормоуборочной техники, технологического оборудования для животноводства и внедрения цифровых технологий. При этом мы сделали упор на увеличение поддержки проектов по развитию молочного и мясного животноводства, производству овощей и картофеля.
— А как обстоят дела с удобрениями? Последние годы, хоть и не быстро, но доля их внесения неуклонно повышалась.
— План приобретения минеральных удобрений на текущий сезон составляет 200 тыс. тонн, а потребность в них на проведение весенних полевых работ — 141 тыс. тонн. Сегодня потребность в минеральных удобрениях на весеннюю посевную обеспечена в полном объеме.
— Какие меры предпринимает министерство для поддержки представителей растениеводческой отрасли?
— Меры государственной поддержки совершенствуются из года в год. Основа изменений - поддержка приоритетных, наиболее важных направлений. Например, в прошлом году новой мерой государственной поддержки стало субсидирование затрат для производителей овощей, выращенных с применением технологии досвечивания. В текущем — одним из новшеств станет возмещение части затрат на содержание КРС владельцам личных подсобных хозяйств.
Что касается растениеводства, в 2023 году на поддержку его подотраслей предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Наибольшую долю в общем объеме средств займут субсидии на уплату страховой премии в отрасли — одного из наиболее необходимых и перспективных механизмов поддержки аграриев. Продолжится стимулирование повышения объемов производства зерновых культур, возмещение части затрат на приобретение элитных семян, поддержку многолетних насаждений и, конечно, предоставление так называемой "погектарной" субсидии.
В период подготовки к весенним полевым работам особую роль в поддержке аграриев играет краткосрочное льготное кредитование по ставке до 5%. Благодаря заемным средствам аграрии оперативно могут приобрести минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений. Минсельхозом России одобрены заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на льготные краткосрочные кредиты на проведение весенних полевых работ на сумму 4,8 млрд рублей.
Государственная поддержка обеспечила внутренние потребности региона в зерне и создала предпосылки для наращивания экспортного потенциала области. Ведется работа и по увеличению валового сбора подсолнечника, картофеля, овощей открытого и закрытого грунта.
— Который год подряд в числе приоритетов отрасли остается развитие животноводства. Какие качественные показатели вы планируете достичь в этом году?
— Цели определены главой нашего региона, главная из них — обеспечение продовольственной безопасности, продовольственный суверенитет. Ее достижению и способствует решение задач по повышению продуктивности молочного и мясного КРС, наращиванию поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, расширению взаимодействия с наукой в части обучения собственных кадров и применения передовых технологий. Опорой и гарантом успешной реализации всех этих процессов выступает значительная государственная поддержка. На развитие животноводства — действительно одного из важнейших направлении регионального АПК — предусмотрено 1,3 млрд рублей.
— На какие результаты выйдет региональный АПК в реализации нацпроектов?
— В 2023 году продолжается реализация национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". В рамках последнего уже состоялся конкурс на предоставление грантов "Агростартап", по итогам которого еще 17 фермеров получат гранты на реализацию собственных бизнес-планов. Несмотря на значимость и первостепенность проектов в сфере развития животноводства, комиссия ежегодно принимает положительные решения и по предоставлению грантов на другие направления. Например, в этом году защиту успешно прошли гранты в сфере овощеводства и птицеводства. Важнейшее мероприятие национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по-прежнему направлено на развитие мелиорации земель сельхозназначения и предполагает возмещение до 50% затрат на строительство или модернизацию объектов орошения, ввод в оборот неиспользуемых земель. В планах на текущий год провести мелиоративные мероприятия на площади более 3 тыс. гектаров.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами