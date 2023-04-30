Региональный минздрав расскажет о способах укрепления здоровья на работе

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Министерство здравоохранения Самарской области в честь Всемирный день охраны труда, который отмечают 28 апреля, неделю будет рассказывать о лучших практиках укрепления здоровья на работе.