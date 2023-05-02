Парк пассажирского транспорта Новокуйбышевска пополнился 17 новыми автобусами

В день празднования Первомая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 17 автобусов для муниципальных перевозок в Новокуйбышевске. Новые машины ПАЗ "Вектор Некст" больше всего подходят для небольших городов. В ближайшее время они уже выйдут на маршруты.

Приобрести новый транспорт удалось благодаря федеральному гранту, который Самарская область получила за эффективное региональное управление.

"Трудовые будни — праздники для нас. И сегодня мы передаем новые автобусы водителям, которые готовы работать и в выходные, и в праздничные для большинства людей дни, для того, чтобы создать комфорт перевозок для своих земляков — жителей Новокуйбышевска, гостей этого замечательного города, — отметил Дмитрий Азаров. — Я очень рад, что сегодня мы передаем 17 новых красивых, комфортабельных, современных машин, которые оснащены по самому последнему слову техники".

Автобусы этой модели отличаются надежной подвеской, продуманным интерьером и повышенным уровнем комфорта. Они низкопольные и способны перевозить около 50 человек, в том числе людей с ограничениями по здоровью. В каждом таком автомобиле в качестве топлива используется компримированный природный газ, что немаловажно важно для экологии.

"Я уверен, что на такой машине приятно работать настоящим профессионалам. Уважаемые водители, я знаю, что вы преданы своему делу и получаете удовольствие от того, что создаете комфорт для земляков. Уверен, что эти автобусы будут комфортны для вас, для вашей работы", — обратился Дмитрий Азаров к водителям.

Одним из первых с новым транспортом познакомился водитель автобуса Вячеслав Колчин. Он очень хорошо знает свой родной город, уже 42 года занимается перевозкой земляков на разных городских маршрутах. Уже успел оценить новую машину. "Очень легкое рулевое управление. Салон просторный, очень удобно будет пассажирам. Здесь все предусмотрено для их безопасности. Например, автобус не тронется с места, если двери не закрыты, есть камеры видеонаблюдения", — рассказал он.

"Уверен, что эти автобусы порадуют жителей города своей красотой, комфортом", — подчеркнул губернатор. Он добавил, что вопросы общественных перевозок сегодня находятся в фокусе внимания региональной и муниципальной власти.

Напомним, ранее Глава региона передал ключи от 19 автобусов пассажирским предприятиям Тольятти. В этом году новые машины планируется передать еще в Сызрань, Кинель, Отрадный, Похвистнево. Кроме того, обновится подвижной состав в областной столице — уже летом на маршруты выйдут новые трамваи.

"Уверен, каждый из нас на своем рабочем месте сделает все, чтобы приблизить победу, на которую все работаем, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Знаю, что, объединив усилия, мы точно цели достигнем".

Дмитрий Азаров пригласил всех жителей города принять участие в международном фестивале антифашистской песни "Гитары в строю!", который 1 мая стартовал в областной столице, а пятого мая пройдет и в Новокуйбышевске.

"Я уверен, что для горожан это будет не просто праздник. У каждого будет возможность вместе с артистами — нашими зарубежными друзьями из Великобритании и Испании, Франции и Никарагуа, Словении и США — высказать свою позицию, проявить свою антифашистскую солидарность. Уверен, так и будет", — отметил руководитель региона.

Он поблагодарил новокуйбышевцев за помощь военнослужащим и членам их семей. "Слава нашим защитникам Отечества, которые обеспечивают сегодня мирное небо и праздничное настроение в России и здесь, на самарской земле. Уверен, что каждый из нас приложит максимум усилий, чтобы парни чувствовали нашу поддержку", — отметил губернатор.

Глава региона оценил возможности новых автобусов вместе с земляками, проехав в одном из них от площади им. В. Ленина, осмотрев ряд обновленных объектов благоустройства и социальной сферы.

Например, бардовский сквер Валерия Грушина, благоустроенный в рамках губернаторского проекта "СОдействие" в прошлом году. Его торжественное открытие состоится в канун проведения 50-го юбилейного фестиваля авторской песни. Глава Новокуйбышевска Сергей Марков отметил, что в этом году будет отремонтирован и дом, где жил знаменитый автор-исполнитель, в планах — установка мемориала, на котором Валерий Грушин спасает тонущих детей. Дмитрий Азаров поручил в порядок привести и фасад здания школы, где учился Валерий Грушин.

Кроме того, руководитель области оценил капитальный ремонт корпуса школы № 3, который вернули в систему образования. Раньше здесь располагался учебно-производственный комплекс, городской отдел народного образования. В последнее время помещения здания сдавались под работу офисов. Работы провели благодаря нацпроекту "Образование".

Также глава региона проверил качество выполненного благоустройства ряда общественных пространств, которые привели в порядок в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", а также ход строительства здания для новокуйбышевского театра-студии "Грань". Возведение объекта началось в прошлом году по индивидуальному авторскому проекту с привлечением финансирования со стороны бизнеса.

"Строительство идет в соответствии с графиком, без отставаний", — пояснил Сергей Марков. Подрядчик уже вышел на уровень пятого этажа. Завершить возведение коробки здания должны к началу лета.

В театре будет два зала на 200 и 80 посадочных мест — для постановки больших и камерных спектаклей, а также зал для проведения репетиций. Кроме того, в новом здании предусмотрено помещение для записи фонограмм с аппаратной, театральный музей, столовая для сотрудников и кафе. "Надеюсь, что все будет достойно, современно и красиво", — отметил Глава региона.

В завершение поездки Дмитрий Азаров поблагодарил водителей автобусов за любовь к своей профессии, каждодневный созидательный труд.