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Туризм Общество

При поддержке Сбера и Министерства туризма Самарской области открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина при поддержке Сбера и Министерства туризма Самарской области открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей. Проект реализован в рамках развития экологического туризма на территории Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

На церемонии открытия присутствовали заместитель директора департамента — начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на особо охраняемых природных территориях департамента государственной политики и регулирования в сфере развития Минприроды России Алексей Тихненко, начальник отдела анализа земельно-имущественных отношений на ООПТ ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Сергей Китаев, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин и глава Жигулёвска Илья Сухих.

"Сегодня мы открыли новый объект на туристической карте Самарской области, посвященный его обитателям, которые в настоящее время становятся символом Жигулевского заповедника — летучим мышам, — заявил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. — Многие ученые изучают наших рукокрылых, и сегодня прикоснуться к этой тайне заповедника может практически каждый".

Жигулевский заповедник — единственная особо охраняемая природная территория в России, где круглогодично проводятся интенсивные исследования летучих мышей. Именно здесь находится крупнейшая в Европе зимовка этой группы млекопитающих, которые являются вторым отрядом по количеству видов из всех позвоночных животных на территории заповедника. Посетив новый Центр, туристы могут получить интересные знания о летучих мышах, обитающих в заповеднике, а также об их биологии и истории многолетних наблюдений.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сбербанк и Правительство Самарской области успешно реализуют множество проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, в том числе за счёт создания и развития туристских объектов. Проект по открытию Центра изучения и сохранения летучих мышей в Жигулёвском заповеднике — один из них. Он может внести значительный вклад в развитие экологического туризма на территории Самарской области".

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