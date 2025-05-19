Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?

Оренбуржье приглашает провести последние весенние выходные ярко и вкусно на традиционном гастрономическом фестивале "Вкусы Оренбуржья".

Фестиваль проводится для популяризации гастрономической идентичности территории и туризма, знакомства с многонациональными кухнями региона.

В 2025 году гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" проводится уже в четвертый раз, его посетило более 60000 человек. 24–25 мая на площади им. Ленина, г. Оренбург с 12:00 до 22:00 можно будет попробовать фермерскую продукцию, напитки и блюда степной кухни. Среди угощений для гостей мероприятия дегтярный кофе, фруктовые и овощные коктейли, блюда узбекской, уйгурской, китайской кухонь и многое другое! Вход на фестиваль свободный.

В программе мастер-классы от шеф-поваров, дегустации, фотозоны, детская анимация, живая музыка, игры, подарки. Кроме того, гостей фестиваля будет ждать сюрприз — выступление легендарных музыкальных коллективов Jukebox Trio и Hi-Fi.

Также на фестивале пройдет ярмарка товаров и брендов, созданных предпринимателями и самозанятыми Оренбургской области "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье". Здесь можно будет приобрести уникальные изделия, артефакты приятных воспоминаний о посещении степной столицы от крафтовых мастеров.

На площади будет работать мобильный туристический информационный центр, где жители города и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять бесплатные информационные брошюры, туристические карты и спланировать яркий отпуск на предстоящий летний сезон по невероятным живописным местам Оренбургской области.

В 2024 году Оренбуржье посетили более 1,2 млн гостей. В регионе доступны различные направления туризма: пешеходный, историко-культурный, экологический, событийный. У нас более 270 объектов размещения, свыше 250 интерактивных площадок и музеев, около 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий. Самые популярные из них — пешеходный проект "Семь вершин степного Урала" и "Большая уральская тропа", автомобильные маршруты "Реликтовая жемчужина" и "Сила природы", соединяющий Оренбургскую область и Республику Башкортостан. Традиционно чаще всего туристы выбирают национальный парк "Бузулукский бор", заповедник "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", курорт "Соленые озера". Последние несколько лет особую любовь завоевал событийный туризм. Стараемся проводить в регионе яркие, колоритные мероприятия, гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" одно из них, — рассказала Елена Здорова, исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

Узнать больше о туризме в Оренбуржье и ознакомиться с программой фестиваля можно на туристическом портале Оренбургской области (https://travel.orb.ru).

Организаторами гастрономического фестиваля "Вкусы Оренбуржья" выступают Правительство Оренбургской области, АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области (Центр "Мой бизнес"), администрация г. Оренбурга по национальному проекту "Туризм и гостеприимство".