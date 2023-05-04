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Образование Общество

В Самаре реализуют пилотный проект по проектированию международного межвузовского кампуса

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решение о проведении пилотного проекта по соучаствующему проектированию в Самаре было принято по итогам стратегических сессий по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов". Они прошли с 20 по 22 апреля и с 26 по 28 апреля в Институте научной информации по общественным наукам РАН в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что совместное проектирование позволит горожанам, студентам, преподавателям, научному сообществу и бизнесу принять участие в проектировании кампуса в регионе.

"Реализация такого масштабного проекта, как современный университетский кампус, невозможна без детальной проработки и учета мнения не только профессионального сообщества, но и мнения граждан. Соучаствующее проектирование позволит вовлечь заинтересованные стороны и совместно определить цели и задачи развития регионов, выявить истинные потребности людей", — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

На стратегических сессиях Минобрнауки России 20-22 и 26–28 апреля 2023 года представителями регионов были обозначены новые вызовы в концепциях создания кампусов. Для помощи в реализации проектов министерство привлечет участников программы подготовки высшего резерва управленческих кадров, которую реализует Институт Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Содержание проектных инициатив, формируемых командами программы подготовки высшего резерва управленческих кадров, будет использовано при подготовке региональных проектов по созданию в России современных кампусов.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Современная университетская инфраструктура появится в Томске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Новосибирске, Уфе, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на Федеральной территории Сириус. Это позволит создать более 61 тысяч мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, молодых преподавателей и ученых.

"Самарский университет им. Королёва как один из основных интересантов обязательно включится в процесс соучаствующего проектирования. Чем детальнее будет проработано техническое задание на проектирование, тем вероятнее, что будущий кампус будет отвечать потребностям тех людей, которые будут жить и работать на его территории, и тем эффективнее будет отдача от инвестиций в данный проект", — прокомментировал Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

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