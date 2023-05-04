В Самаре реализуют пилотный проект по проектированию международного межвузовского кампуса

Решение о проведении пилотного проекта по соучаствующему проектированию в Самаре было принято по итогам стратегических сессий по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов". Они прошли с 20 по 22 апреля и с 26 по 28 апреля в Институте научной информации по общественным наукам РАН в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что совместное проектирование позволит горожанам, студентам, преподавателям, научному сообществу и бизнесу принять участие в проектировании кампуса в регионе.
"Реализация такого масштабного проекта, как современный университетский кампус, невозможна без детальной проработки и учета мнения не только профессионального сообщества, но и мнения граждан. Соучаствующее проектирование позволит вовлечь заинтересованные стороны и совместно определить цели и задачи развития регионов, выявить истинные потребности людей", — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
На стратегических сессиях Минобрнауки России 20-22 и 26–28 апреля 2023 года представителями регионов были обозначены новые вызовы в концепциях создания кампусов. Для помощи в реализации проектов министерство привлечет участников программы подготовки высшего резерва управленческих кадров, которую реализует Институт Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Содержание проектных инициатив, формируемых командами программы подготовки высшего резерва управленческих кадров, будет использовано при подготовке региональных проектов по созданию в России современных кампусов.
Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.
Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Современная университетская инфраструктура появится в Томске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Новосибирске, Уфе, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на Федеральной территории Сириус. Это позволит создать более 61 тысяч мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, молодых преподавателей и ученых.
"Самарский университет им. Королёва как один из основных интересантов обязательно включится в процесс соучаствующего проектирования. Чем детальнее будет проработано техническое задание на проектирование, тем вероятнее, что будущий кампус будет отвечать потребностям тех людей, которые будут жить и работать на его территории, и тем эффективнее будет отдача от инвестиций в данный проект", — прокомментировал Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.