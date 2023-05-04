Tele2 назвала самые качающие села и деревни Самарской области

Tele2 проанализировала 22 малых населенных пунктах Самарской области, где за прошедший год появились мобильная связь и интернет Tele2. Компания изучила объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 человек. Выяснилось, что жители глубинки проводят больше времени онлайн, чем за разговорами по телефону.

Самым качающим оказался поселок Братский Красноармейского района. В месяц сельчане расходуют 4852 ГБ трафика, в среднем это 15 ГБ интернета и 10 минут разговоров на одного абонента ежемесячно. Второй среди самых продвинутых сел стала Новомихайловка Безенчукского района, в месяц местные жители используют 3500 ГБ, и, хотя населения здесь меньше, чем в Братском, на одного пользователя приходится почти 20 ГБ трафика и 9 минут разговоров. В тройку лидеров по потреблению мобильного интернета также попал поселок Малый Каралык в Большеглушицком районе, где скачивают по 2286 ГБ и проводят по 7 минут за разговорами по мобильному телефону каждый месяц.

Также в первой десятке самых интернет-активных малых населенных пунктов оказались Чапаево Красноярского района (2038 ГБ); Каралык Большеглушинского района (2017 ГБ); Иоганесфельд Безенчукского района (1712 ГБ); Антипкино Кошкинского района (1645 ГБ); Старая Дмитриевка Сергиевского района (1353 ГБ); Чистовка Челно-Вершинского района (1290 ГБ); Старые Сосны Клявлинского района (1202 ГБ).

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Самарской области в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО "Ростелеком". Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В результате жители малых населенных пунктов региона могут активно пользоваться современными сервисами, общаться с близкими онлайн, работать и учиться дистанционно.