Дмитрий Азаров в зоне СВО передал бойцам дополнительную спецтехнику

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня Победы встретился с защитниками Родины в зоне проведения специальной военной операции. Глава региона передал бойцам подразделений гуманитарный груз и дополнительные спецредства для успешного выполнения боевых задач.

В том числе радиоэлектронную пушку, которая позволяет выводить из строя беспилотники противника. Также бойцы получили поздравления и подарки к 9 Мая от земляков.

"Спасибо вам за помощь. Вы привезли то, что нам нужно в первую очередь для выполнения поставленных боевых задач", - поблагодарили Дмитрия Азарова бойцы.

"С пустыми руками никогда не приезжаю. Благодаря информации от вас мы всегда точно знаем, что необходимо из амуниции, исходя из сезона, какие дополнительные технические средства нужны. Сейчас привезли прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, которые лишними точно никогда не бывают", - отметил Дмитрий Азаров.

"Они нужны как воздух. С вашей помощью мы победим", - подтвердили военнослужащие.

Как и в каждый свой приезд, глава региона на месте пообщался с бойцами, записал их вопросы для дальнейшей проработки по возвращению в Самарскую область.

"Спасибо вам, земляки. Поверьте, что на Самарской земле о вас ни на секунду не забывают. Все за вас переживают, молятся, стараются всеми силами помочь", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время рабочей поездки глава региона встретился с командующим 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным. Дмитрий Азаров выполнил просьбу Лидии Дмитриевны Чудайкиной, вдовы Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Чудайкина.

Вместе со своим супругом Лидия Дмитриевна прожила более 65 лет. Почти полвека она посвятила себя воспитанию подрастающего поколения, работая в школе учителем русского языка и литературы. Выйдя на пенсию, продолжила активную общественную жизнь. Но главным человеком, главным ее героем всегда оставался Владимир Иванович. Он ушел из жизни в октябре 2020 года.

"Она написала письмо бойцам, которое начинается со слов "Дорогие мои воины, бойцы, солдаты". Здесь очень добрые слова и пожелания от удивительной женщины, которая до последних дней была рядом с нашим Героем Советского Союза, участником Великой Отечественной войны. Эти слова в письме - можно считать, как заветы Героя Советского Союза. И она передала книгу - бессмертную поэму "Василий Теркин", чтобы ее читали бойцы. Лидия Дмитриевна большую часть этого произведения знает наизусть, и это потрясает", - отметил Дмитрий Азаров, выполняя просьбу.

Лидия Дмитриевна в своем письме защитникам Родины написала, что День Победы - для нее радость и горе одновременно. "Дорогие мои земляки! Вы продолжаете дело своих отцов, дедов и прадедов - защищаете Родину от фашизма. Думали, что в 1945 году с ним покончили. Оказывается, нет. Фашизм - это как сорная трава, которую надо уничтожать с корнем. Видимо, где-то остались корни, вот они и проросли. Вырывайте корни фашизма и уничтожайте их", - обратилась к защитникам в своем письме Лидия Дмитриевна Чудайкина.

"Спасибо вам, Дмитрий Игоревич. Я вам обещаю, что мы размножим это письмо и доведем до каждого подразделения, чтобы все прочитали. После этого мы подготовим ответное письмо для Лидии Дмитриевны, думаю, что ей тоже будет приятно его получить, - подчеркнул Андрей Колотовкин. - Я помню, как Владимир Иванович Чудайкин 9 мая проехал по площади Куйбышева, открывая Парад Победы, тогда его приветствовали все участники торжественного марша и жители региона. Это наша история и наша гордость".

Сегодня на доме по улице Республиканской, где тридцать лет жила семья Чудайкиных, установлена мемориальная доска. В Кировском районе прославленное имя Героя носит школа №150, а в парке Победы установлен бюст Владимира Ивановича Чудайкина, созданный по инициативе ветеранского движения и при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"Рад, что поручение удалось выполнить в короткие сроки", - отметил губернатор.

"Уважаемая Лидия Дмитриевна, благодарю вас за строки с теплыми пожеланиями, которые вы написали нам. Вашего супруга - настоящего Героя, - помнят все", - обратился к замечательной женщине командующий 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией.