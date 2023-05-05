60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животными

Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, что спрос на видеокамеры сервиса "Умный дом" выше всего в июле и августе — в среднем на каждый месяц приходится 10% покупок. Популярность такого оборудования летом объясняется желанием клиентов следить за своей квартирой во время поездки за город — более 50% владельцев видеокамер имеют дачные дома.
В салонах связи Tele2 клиенты могут подключить "Умный дом" от "Ростелекома" — цифровое решение, которое позволяет с помощью смартфона контролировать устройства в своем доме. С помощью камер внутреннего наблюдения пользователи могут следить за происходящим внутри помещения в режиме реального времени.
Tele2 проанализировала потребительский спрос на камеры внутреннего видеонаблюдения. Пользователи в среднем покупают две камеры, используя их в разных местах квартиры или дома. Доля клиентов Tele2, приобретавших камеры для внутреннего видеонаблюдения в 2022 году, составила 90%, оставшиеся используют их для наружного видеонаблюдения.
Среди причин для покупки такого оборудования 48% покупателей отмечают возможность присматривать за домом во время своего отсутствия. По данным оператора, потребность установить видеонаблюдение в половине случаев возникла у тех, кто периодически ездит на дачу. Пик приобретения видеонаблюдения в 2022 году пришелся на июль и август — в среднем доля в каждом месяце составила 10%. Всплеск покупок связан с разгаром дачного сезона и отпусков. Владельцы видеокамер хотят быть уверены в сохранности своих квартир — 74% приобретенных камер было установлено именно там.
Компания также выявила, что популярной причиной для установки внутреннего видеонаблюдения является необходимость следить за ребенком — 34% покупателей обозначили эту причину. Чаще всего это родители детей в возрасте 7-14 лет — в 61% случаев. Оператор отмечает, что камеры устанавливают для удаленного наблюдения за домашними животными — такую причину назвали 26% пользователей. Еще 15% покупают видеонаблюдение для присмотра за пожилыми родственниками, а ремонтные работы с помощью камер контролируют 14% опрошенных. При этом респонденты могли указывать несколько причин для установки систем видеонаблюдения.
Одно из главных преимуществ видеонаблюдения от "Ростелекома" — возможность подключения облачного хранилища. Такая функция позволяет вести запись трансляции без ограничений по весу видео. Кроме того, пользователь может выбрать необходимое количество дней хранения записи.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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