В Самарской области завершил свою работу фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!"

6 мая в Самаре завершился международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю!". На состоявшейся в первой половине дня пресс-конференции, посвященной итогам патриотической акции, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость объединения усилий людей доброй воли в борьбе с фашизмом и неонацизмом.

"У любого человека, где бы он ни жил, эта античеловечная идеология, которую пытаются сегодня навязать в странах Запада, вызывает глубокое отвращение", — подчеркнул глава региона.

Резкое неприятие фашизма высказал, общаясь с прессой, специальный гость акции "Гитары в строю!" — актер Стивен Сигал. Вспоминая свою прошлогоднюю поездку в зону СВО, он отметил, как был поражен тем фактом, что жители Украины отрицают возрождение в своей стране нацизма.

"Это убедило меня в необходимости принять участие в антифашистской акции на Волге, чтобы громко завить: нет фашизму и нацизму!", — поделился Стивен Сигал.

По словам организаторов мероприятия, программа фестиваля охватила сразу 6 городов Средней Волги: Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск и Чапаевск.

За 6 дней были организованы 14 концертов и 5 круглых тематических столов. В акции "Ночь военно-исторических музеев" приняли участие 11 военно-исторических музеев из разных городов и районов Самарской области.

Также в рамках культурно-просветительского марафона прошли патриотический мотопробег, специальный показ фильма лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Хирурга "Русский реактор", состоялась акция "Сад памяти". В областной столице, на стене здания Самарского спортивного лицея, создан мурал: девочка держит зонт, раскрашенный в цвета российского триколора.

В дни работы фестиваля его участники, выражая солидарность с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, записали обращение со словами поддержки в его адрес, а также выступили с антифашистским манифестом.

Но и сама акция получила в Самарской области и России искренний отклик. В поддержку акции "Гитары в строю!" депутат Госдумы Александр Спиридонов и глава Международной общественной организации "Внуки" Татьяна Поп записали специальные видеообращения, подчеркнув: подобные инициативы обретают сегодня особую актуальность. Еще один депутат федерального парламента — Жанна Рябцева исполнила на Красной площади, у памятника маршалу Победы Георгию Жукову, отрывок из знаменитой песни "Священная война".

События фестивальной программы широко освещались в средствах массовой информации и социальных сетях. За минувшие дни в федеральной и региональной прессе увидели свет 227 публикаций о фестивале, а также 2 тысячи сообщений в пабликах.

Завершился фестиваль в центре Самары, на площади Куйбышева заключительным гала-концертом, кульминацией которого стало выступление специального гостя — актера Стивена Сигала, который исполнил мировые хиты блюза.

"Мы собрались здесь, чтобы всеми миру направить послание о том, что мы презираем нацизм, презираем фашизм. Сегодня состоялась попытка покушения на жизнь моего близкого друга Захара Прилепина. Он, к счастью, остался жив. Как бы это не было печально, мы должны продолжать бороться с проявлениями фашизма и нацизма, чтобы наши семьи жили счастливо. Огромное спасибо за то, что пригласили меня сюда. Я всех вас люблю", — обратился актер к жителям и гостям областной столицы, которые собрались на площади Куйбышева.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников фестиваля, которые приехали на берега Волги на самарскую землю, чтобы показать "настоящую и искреннюю солидарность в антифашистской борьбе нашего народа". Отдельные слова благодарности глава региона адресовал жителям и гостям Самары, которые собрались сегодня на площади, чтобы проявить свою гражданскую позицию, выразить свое отношение к тому, что происходит в мире и у границ государства.

"Без этих замечательных, творческих и талантливых людей, которые приехали в нашу страну, в нашу Самарскую область, провести фестиваль было бы невозможно. Спасибо, что вы здесь вместе с нами, — обратился губернатор. — Сегодня мы вновь противостоим нацистской угрозе. И я уверен, что также, как когда-то 80 лет назад, оттолкнувшись от берегов Волги, на нашей самарской земле, антифашистское движение продолжит свое победоносное движение вперед до полного уничтожения нацизма на нашей прекрасной планете. Во всяком случае все, что зависит от России, от нас с вами мы сделаем".

Руководитель области отметил, что неслучайно фестиваль антифашистской песни проводится накануне святого для каждого россиянина праздника — Дня Победы. "С благодарностью, уважением, гордостью мы вспоминаем славную и трагическую историю нашей страны. Слишком дорогую цену заплатила наш народ за Победу, победу над нацизмом. И сегодня наши доблестные парни, защитники Отечества продолжают дело своих дедов и прадедов и вновь с оружием в руках противостоят тому же врагу в новом обличии. Они в наших сердцах, мы вместе. Я знаю, что мы будем делать все для того, чтобы и в этот раз приближать День Победы, работая изо всех сил. Безусловно, этой грядущей победе будет способствовать солидарность с нашим народом миллионов жителей планеты. Объединившись с нашими друзьями, сплотившись вокруг нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина, мы вместе справимся. Этот враг человечества будет разбит и победа будет за нами", — заявил Дмитрий Азаров.

После концерта губернатор поблагодарил Стивена Сигала, отметив, что его приезд важен и сам по себе, но и для многих жителей региона стало настоящим открытием музыкальное творчество актера. "Искренне вас благодарю, что сочли возможным не только стать почетным гостем фестиваля, но и подарить свою музыку всем жителям региона", — отметил Дмитрий Азаров.