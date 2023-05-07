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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем создания Вооруженных Сил РФ

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем создания Вооруженных Сил РФ.

"Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации! История не раз доказывала, что наши армия и флот являются надежной опорой России, гарантом спокойствия и безопасности наших граждан. И сегодня свобода, независимость и территориальная целостность Российского государства надежно защищены нашими доблестными Вооруженными Силами", — сказал глава региона.

Он отметил, что продолжая лучшие традиции российского воинства, нынешние защитники Отечества самоотверженно и мужественно выполняют свой воинский долг "в противоборстве с преступным киевским режимом и его западными покровителями. Как их деды и прадеды, они вступили в смертный бой с фашизмом, проросшим у самых наших границ". 

"Искренне благодарю военнослужащих ВС РФ, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств, добровольцев, всех, кто помогает нашим военнослужащим и их семьям, за вклад в достижение нашей общей Победы", — заявил губернатор.

Также Дмитрий Азаров пожелал ветеранам, солдатам, офицерам Российской армии, жителям Самарской области успехов во всех начинаниях, крепости духа, здоровья и благополучия.

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