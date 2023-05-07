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Губернатор Самарской области поздравил связистов с профессиональным праздником

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил связистов с профессиональным праздником.

"На протяжении всей истории радио труд связистов имел большое значение как для народного хозяйства, так и для обеспечения обороноспособности нашего государства. Во время Великой Отечественной войны сообщения об успехах Красной Армии на полях сражений и достижениях тружеников тыла были такой же важной составляющей Победы, как оружие, боеприпасы и продовольствие. В Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, во всех городах и селах области, где работали радиоточки, фронтовые сводки придавали нашим землякам сил, укрепляли их дух и уверенность в том, что враг будет разбит.
Сегодня в условиях жесткой информационной агрессии коллективного Запада усилия работников отраслей связи позволяют противостоять вражеской пропаганде, основанной на лжи и подтасовке фактов, наращивать технологический потенциал российской экономики", — выразил уверенность глава региона.

Губернатор выразил уверенность, что невозможно переоценить значение связи в боевой обстановке. В ходе проведения специальной военной операции она помогает обеспечивать четкое управление войсками, сохранять жизни наших воинов.

"Решая поставленные задачи, работники отраслей связи активно способствуют достижению целей национального проекта "Цифровая экономика", реализуемого по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни общества, обеспечению устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, защиты наших граждан и государства от киберугроз", — сказал Дмитрий Азаров.

"Уважаемые друзья! Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм и ответственность, умение определять приоритеты и настойчиво добиваться результата. Отдельные слова благодарности ветеранам радио, чей опыт, знания и традиции востребованы новым поколением специалистов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в профессиональной деятельности! Семейного счастья, стабильности, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!", — заключил глава региона.

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