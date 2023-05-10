Тольяттиазот подписал соглашение о сотрудничестве с лицеем № 60

Тольяттиазот заключил договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. о. Тольятти "Лицей № 60", учебное заведение стало вторым в Комсомольском районе города, где будет действовать профориентационная программа предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Концепция проекта по непрерывному обучению ТОАЗа "Школа — ССУЗ/ВУЗ — Предприятие" родилась в 2020 году и была успешно реализована в гимназии № 35 и школе № 41. Углубленное изучение профильных предметов — химии, физики и математики — стало хорошим подспорьем ученикам для поступления в вузы. Среди выпускников школ — стобалльники по результатам ЕГЭ по химии и студенты престижных учебных заведений страны.

Продолжением профориентационной программы ТОАЗа стало сотрудничество со средне-специальными учреждениями Тольятти и одним из старейших университетов города. Партнеры предприятия — химико-технологический колледж, электротехнический техникум и Тольяттинский государственный университет.

Успешный опыт реализации проекта по непрерывному обучению стимулировал ТОАЗ на расширение географии взаимодействия с образовательными учреждениями. К ним присоединились кадетская школа № 55 и лицей № 60. Учебные заведения выбраны не случайно: школьники являются призерами областных олимпиад по химии и физике, а также показывают высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов.

Свыше 800 учеников лицея углубленно изучают математику. Теперь благодаря поддержке Тольяттиазота, в школе появятся оборудованные классы химии и физики. Большинство старшеклассников уже проявили интерес к углубленному изучению этих предметов. Самые активные из них по результатам конкурсного отбора были приглашены на обучение в Самарский региональный центр для одаренных детей "Вега". Профильную смену "Умные удобрения" ТОАЗ проведет в центре в мае.

"Тольяттиазот заинтересован в молодых грамотных специалистах, поэтому заниматься их подготовкой мы начинаем со школы, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Ранняя профориентация позволяет направить учащихся на факультативное изучение предметов с естественно-научным уклоном, выйти за рамки стандартной школьной программы. Реализация проекта помогает выявить талантливых подростков, развить и приумножить их знания. Планомерная работа ТОАЗа по профессиональной ориентации делает учебный процесс школьников и студентов более увлекательным и готовит достойные кадры для крупнейшего промышленного предприятия региона".