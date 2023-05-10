Тольяттиазот подписал соглашение о сотрудничестве с лицеем № 60

Тольяттиазот заключил договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. о. Тольятти "Лицей № 60", учебное заведение стало вторым в Комсомольском районе города, где будет действовать профориентационная программа предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.
Концепция проекта по непрерывному обучению ТОАЗа "Школа — ССУЗ/ВУЗ — Предприятие" родилась в 2020 году и была успешно реализована в гимназии № 35 и школе № 41. Углубленное изучение профильных предметов — химии, физики и математики — стало хорошим подспорьем ученикам для поступления в вузы. Среди выпускников школ — стобалльники по результатам ЕГЭ по химии и студенты престижных учебных заведений страны.
Продолжением профориентационной программы ТОАЗа стало сотрудничество со средне-специальными учреждениями Тольятти и одним из старейших университетов города. Партнеры предприятия — химико-технологический колледж, электротехнический техникум и Тольяттинский государственный университет.
Успешный опыт реализации проекта по непрерывному обучению стимулировал ТОАЗ на расширение географии взаимодействия с образовательными учреждениями. К ним присоединились кадетская школа № 55 и лицей № 60. Учебные заведения выбраны не случайно: школьники являются призерами областных олимпиад по химии и физике, а также показывают высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов.
Свыше 800 учеников лицея углубленно изучают математику. Теперь благодаря поддержке Тольяттиазота, в школе появятся оборудованные классы химии и физики. Большинство старшеклассников уже проявили интерес к углубленному изучению этих предметов. Самые активные из них по результатам конкурсного отбора были приглашены на обучение в Самарский региональный центр для одаренных детей "Вега". Профильную смену "Умные удобрения" ТОАЗ проведет в центре в мае.
"Тольяттиазот заинтересован в молодых грамотных специалистах, поэтому заниматься их подготовкой мы начинаем со школы, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Ранняя профориентация позволяет направить учащихся на факультативное изучение предметов с естественно-научным уклоном, выйти за рамки стандартной школьной программы. Реализация проекта помогает выявить талантливых подростков, развить и приумножить их знания. Планомерная работа ТОАЗа по профессиональной ориентации делает учебный процесс школьников и студентов более увлекательным и готовит достойные кадры для крупнейшего промышленного предприятия региона".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.