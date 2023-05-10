В Самаре пройдет открытый фестиваль "Запуск карьеры"

В Самарском университете им. Королева 17 и 18 мая пройдет открытый фестиваль "Запуск карьеры", участникам предложат 150 вакансий от 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участниками могут стать студенты и выпускники региональных университетов и техникумов, а также все жители города, заинтересованные в трудоустройстве. На фестивале они смогут пройти экспресс собеседование с представителями 30 предприятий из разных регионов России (Самара, Москва, Екатеринбург, Саратов). Многие из них — предприятия оборонно-промышленного комплекса, предоставляющие отсрочку от армии и бронь от мобилизации.

Участникам фестиваля будут предложены более 150 открытых вакансий, а также возможность прохождения практик и стажировок.

"При организации фестиваля "Запуск карьеры" мы опираемся на лучшие практики, отработанные на протяжении последних лет, — отмечает Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. — Участники фестиваля получат уникальную возможность неформального общения с представителями компаний-работодателей, прохождения собеседования на производственную практику, стажировку и дальнейшее трудоустройство, а сам фестиваль станет местом встречи прогрессивной, талантливой и образованной молодежи Самарской области".

В рамках фестиваля для посетителей будут организованы разнообразные интерактивные площадки от студенческих объединений университета, спонсоров мероприятия, студенческого центра "Карьера" и управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. Мероприятие пройдет 17 и 18 мая в Самаре по адресу Московское шоссе, 34. c 11.00 до 16.00.

Среди партнеров фестиваля ООО "Завод приборных подшипников", ООО "Солар Секьюрити", ООО "Фармперспектива", ООО "Нетвижен", АО "АВТОВАЗ", АО "Альфа банк", ООО "Выбери радио", ООО "ЭКО Строй Ресурс", Банк ВТБ (ПАО), АО "Синимекс-Информатика", ООО "Транспорт будущего Самара", АО "Салют", АО "Металлист-Самара", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина", АО "РКЦ Прогресс", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Авиакор-авиационный завод", ФКП "Самарский завод "Коммунар", Балаковский филиал АО "Апатит", ПАО "Самарский завод "ЭКРАН", ОАО "Завод Продмаш", ПАО "Сбербанк", ОАК Филиал ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" — Авиастар АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор".