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Образование Общество

Прием-2023 в Самарский университет им. Королёва: что ждет абитуриентов

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 мая перед стартом приемной кампании-2023 университет проведет для школьников и их родителей масштабный день открытых дверей. Встреча обещает стать самой посещаемой в сезоне — организаторы приготовили для абитуриентов настоящий фестиваль мероприятий, чтобы они уже сегодня примерили на себя роль студентов одного из лучших инновационных и мультидисциплинарных университетов страны. Что именно запланировано в этот день, рассказали начальник отдела профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью Самарского университета им. Королёва Елена Беляева и начальник отдела организации приема и работы с абитуриентами Самарского университета им. Королёва Яна Иванова.

Фото: предоставлено Самарским университетом

— Обычно дни открытых дверей у вас проводятся дважды в год: в декабре и в апреле–мае. Что нового и интересного ждет участников на этот раз?

— Да, мы использовали самые разные форматы: очные, дистанционные, смешанные или в виде мастер-классов, лекций, развлекательных шоу. 14 мая общеуниверситетский день открытых дверей соберет все факультеты и институты университета, которые представят свои направления подготовки на выставке. Кстати, в предстоящем учебном году открывается несколько новых образовательных программ. Так, на механико-математическом факультете впервые будет объявлен набор на направление бакалавриата 02.03.01 "Математика и компьютерные науки", в институте информатики и кибернетики — 12.03.03 "Фотоника и оптоинформатика", а на психологическом факультете открыт набор на профиль "Психология и социализация" по заочной форме обучения. Еще один новый профиль появился на историческом факультете, где открыт прием в магистратуру по специальности "Социальная история России XX–XXI веков".

Задача приемной комиссии — показать возможности, которые ждут ребят во время учебы, и помочь им выстроить алгоритм поступления. Об особенностях приемной кампании этого года подробнее старшеклассникам и их родителям расскажет ответственный секретарь и руководитель приемной комиссии Самарского университета им. Королёва Сергей Горяинов. Однако речь идет не только о сроках "приемки" или о вопросах, связанных с документами. Университет реализует более 200 образовательных программ, а перейти из статуса школьника в статус абитуриента, а потом и студента мы помогаем круглый год. Проводим профориентационные конкурсы, научные конференции, олимпиады, квесты, курсы, чтобы они смогли показать себя, посоревноваться и, в случае победы на университетских или всероссийских состязаниях, заработать для поступления дополнительные баллы.

— Каково главное новшество дня открытых дверей этого года?

— Мы хотим познакомить ребят поближе с самой студенческой жизнью, протекающей как в аудиториях, так и, конечно, вне их. Пора учебы в нашем университете — это насыщенное яркими событиями время, запоминающееся на всю жизнь! Поэтому впервые в этом году у нас предусмотрены разного рода активности от студенческих сообществ, включая профсоюз, студотряды, творческие объединения. Прямо здесь школьники смогут попробовать себя в 3D-моделировании и 3D-печати, поучаствовать в мастер-классах по скрапбукингу или рисованию эпоксидной смолой, поиграть в настольные игры и заглянуть в фотобудку. Ребята пообщаются с нашими студентами напрямую и, я уверена, прочувствуют атмосферу, царящую тут.

— Вы привлекаете талантливую молодежь, а что помогает ее удерживать?

— Мы показываем будущим абитуриентам не только то, что им есть чему и где учиться. Вопросы о трудоустройстве выпускников университета звучат не менее часто, чем вопросы, связанные непосредственно с учебой. В рамках дня открытых дверей у нас также будут работать стенды крупнейших предприятий региона и даже страны. Там можно будет узнать о возможностях целевого приема и дальнейшего выстраивания профессиональной траектории молодежи.

— Быть абитуриентом — значит иметь не только обязанности, но и права. Есть ли какие-то перемены в социальной политике университета, направленные на поддержку ребят?

— Самое значительное — повышение с первого мая стипендий для студентов и аспирантов. Соответствующий размер увеличения — от 8,6% до 10% — подготовил Центр стипендиального обеспечения и социальной защиты обучающихся, а ученый совет его одобрил.

— День открытых дверей состоится уже совсем скоро, напомните, пожалуйста, когда и где.

— 14 мая, с 11 до 15 часов, в административном корпусе Самарского университета им. Королёва: Московское шоссе, 34. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/6442727990fa7b03357514fa/.

Поучаствовав в Дне открытых дверей, абитуриентам важно оставаться на связи с университетом. Быть в курсе всех событий и своевременно получать информацию помогают соцсети приёмной комиссии: наш телеграм-канал и группа в "ВКонтакте".

14 мая, в воскресенье, в программе Дня открытых дверей:

— 11.00-12.00 — встреча с руководителем приёмной комиссии Сергеем Горяиновым и беседа о правилах приёмной кампании 2023 года. Встреча состоится в административном корпусе Самарского университета им. Королёва по адресу: ул. Московское шоссе, дом 34 (регистрация на встречу доступна по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/6442727990fa7b03357514fa/);

— 11:00–15:00 — работа зоны студенческих объединений с увлекательными интерактивными площадками, а также фотобудки в манеже университета по адресу
ул. Врубеля, 29Г;

— 13:00–14:30 — работа Музея авиации и космонавтики имени С. П. Королёва, вход свободный. Старт групповых посещений с экскурсионной программой организуется от стойки Приёмной комиссии в манеже университета по адресу ул. Врубеля, 29Г.

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