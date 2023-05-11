Тольяттиазот организовал профильную смену в центре талантов "Вега"

В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" стартовала профильная смена в области химии. Два десятка школьников Самарской области пройдут обучение по специализированной программе Тольяттиазота "Умные удобрения". Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.
"Вега" — самарское подразделение всероссийского образовательного центра "Сириус", где обучаются 200 детей — победителей и призеров школьных олимпиад. Центр организует профильные смены для талантливой молодежи региона по трем направлениям: наука, искусство и спорт. Приоритетным направлением учреждения является обучение таким предметам, как химия, физика и биология.
Программа ТОАЗа "Умные удобрения" рассчитана на учеников 15–16 лет, она включает в себя двухнедельный курс базовых знаний в сфере химических технологий и продукции. За время обучения ребята сформируют представление о промышленном производстве, приобретут навыки лабораторной работы и смогут расширить свои знания о химических веществах и реакциях. Кураторы смены — преподаватели Тольяттинского государственного университета, имеющие ученые степени в области химии.
Форма проведения занятий предполагает не только теоретическую часть, но и практическую составляющую: семинары, мастер-классы, экскурсии. Помимо лекций и практических уроков для детей предусмотрены спортивные активности, включая тренировки с чемпионами России и участниками Олимпийских игр. Также ученики посетят Тольяттиазот, где смогут познакомиться с работой промплощадки и заводской лаборатории.
По итогам обучения старшеклассникам предстоит разработать защитить свои проекты. Авторы лучших будут отмечены специальными призами ТОАЗа.
"Тольяттиазот не первый год сотрудничает с Самарским региональным центром по выявлению талантливой молодежи, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Мы начинали с открытых уроков, сейчас проводим полноценное обучение по специально разработанной программе. Старшеклассники смогут расширить свой кругозор, сформировать представление об общих принципах работы химических предприятий и особенностях производства минеральных удобрений. Обучение по программе ТОАЗа заложит основу для безопасного и грамотного обращения с химическими веществами и замотивирует на выбор профессии, связанной с реальным производством. А работа в команде и тренировки с именитыми спортсменами помогут школьникам развить лидерские качества".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.