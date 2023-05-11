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Образование Общество

Тольяттиазот организовал профильную смену в центре талантов "Вега"

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" стартовала профильная смена в области химии. Два десятка школьников Самарской области пройдут обучение по специализированной программе Тольяттиазота "Умные удобрения". Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

"Вега" — самарское подразделение всероссийского образовательного центра "Сириус", где обучаются 200 детей — победителей и призеров школьных олимпиад. Центр организует профильные смены для талантливой молодежи региона по трем направлениям: наука, искусство и спорт. Приоритетным направлением учреждения является обучение таким предметам, как химия, физика и биология.

Программа ТОАЗа "Умные удобрения" рассчитана на учеников 15–16 лет, она включает в себя двухнедельный курс базовых знаний в сфере химических технологий и продукции. За время обучения ребята сформируют представление о промышленном производстве, приобретут навыки лабораторной работы и смогут расширить свои знания о химических веществах и реакциях. Кураторы смены — преподаватели Тольяттинского государственного университета, имеющие ученые степени в области химии.

Форма проведения занятий предполагает не только теоретическую часть, но и практическую составляющую: семинары, мастер-классы, экскурсии. Помимо лекций и практических уроков для детей предусмотрены спортивные активности, включая тренировки с чемпионами России и участниками Олимпийских игр. Также ученики посетят Тольяттиазот, где смогут познакомиться с работой промплощадки и заводской лаборатории.

По итогам обучения старшеклассникам предстоит разработать защитить свои проекты. Авторы лучших будут отмечены специальными призами ТОАЗа.

"Тольяттиазот не первый год сотрудничает с Самарским региональным центром по выявлению талантливой молодежи, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Мы начинали с открытых уроков, сейчас проводим полноценное обучение по специально разработанной программе. Старшеклассники смогут расширить свой кругозор, сформировать представление об общих принципах работы химических предприятий и особенностях производства минеральных удобрений. Обучение по программе ТОАЗа заложит основу для безопасного и грамотного обращения с химическими веществами и замотивирует на выбор профессии, связанной с реальным производством. А работа в команде и тренировки с именитыми спортсменами помогут школьникам развить лидерские качества".

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