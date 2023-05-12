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Общество

Стало известно, на какой период в Самарской области введут противопожарный режим в 2023 году

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым с 15 мая по 1 октября 2023 года на территории региона вводится противопожарный режим.

"Установить особый противопожарный режим на территории Самарской области с 15 мая по 1 октября 2023 года", — отмечается в документе, подписанном первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

В рамках постановления минлесхозу поручено: оперативно принимать решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них на автомобиле; разработать и утвердить графики патрулирования территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, включая места массового отдыха и т. д.

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