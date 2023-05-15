Задумывались когда-нибудь о старте своего технологического проекта? Хотели познакомиться с бизнес-ангелами и узнать секрет выстреливающего бизнеса? У вас есть возможность раскрыть свой предпринимательский потенциал и найти ответы на все вопросы!

Уже сейчас можно бесплатно пройти обучение технологическому предпринимательству, закрепить свои знания на практическом тренинге, протестировать свою идею, запустить проект, получить экспертную оценку и финансирование для его реализации.

Экспертом тренинга выступит Иван Шашков — основатель школы стартапов "Startup Machine", ментор "Сколково", наставник предпринимателей, бизнес-трекер, основатель двух IT-стартапов, спикер и организатор семинаров и форумов для бизнеса.

— Тренинг состоится с 15 по 18 мая, 2023 года на площадке ПГУТИ (2 корпус, Московское шоссе, 77).

— Место проведения тренинга: 1 этаж, ауд. 2-1-06.

Сделайте первый шаг уже сегодня, выбрав подходящий вам тренинг предпринимательских компетенций от федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства": study-techtraining.mipt.ru.