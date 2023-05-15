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Экономика и бизнес

Участник Межвузовского акселератора проведет показ одежды, созданной из старых вещей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Точки кипения Самарского университета состоится демонстрация знакомых всем элементов гардероба, получивших "вторую жизнь" от основателей университетского проекта "Cutout". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Сам проект реализован студентами Самарского университета — участниками Межвузовского акселератора Самарской области, где молодые люди проходят бесплатное качественное обучение основам ведения предпринимательской деятельности и претендуют на грантовую поддержку на развитие своих инициатив.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области создаются все необходимые условия для начинающих предпринимателей, готовых воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. За эту работу на уровне региона отвечает областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов. В центре "Мой бизнес" молодые люди могут получить необходимую поддержку, связанную с регистрацией своего дела, выбором налогообложения, льготным финансированием, продвижением и другими вопросами.

Проект "Cutout" связан с современным течением моды — апсайклингом, то есть вторичным, креативным использованием вещей. Команда студентов Самарского университета создает оригинальную, экологичную одежду. В отличие от вторичной переработки вещей, молодые люди стараются сохранить исходный вид и форму вещи, используя различные виды тканей и аксессуары. В результате такого подхода к созданию одежды проект воспроизводит яркие уникальные изделия, которые приглашает увидеть на показе.

"Во время презентации наших работ зрители познакомятся со всеми участниками команды "Cutout", узнают о личном вкладе в проект каждого их них, — рассказала основатель проекта Любовь Ячная. — Мы отразим все преимущества творческого подхода к "новому прочтению" вещей, а также покажем, как можно носить апсайклинг-одежду в повседневной жизни".

Показ пройдет 19 мая в Точке Кипения Самарского университета по адресу Московское шоссе, 34а, 15 корпус, начало в 17:00.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором выступает региональный центр инноваций StartupSamara, партнер программы — объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

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