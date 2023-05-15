Участник Межвузовского акселератора проведет показ одежды, созданной из старых вещей

На площадке Точки кипения Самарского университета состоится демонстрация знакомых всем элементов гардероба, получивших "вторую жизнь" от основателей университетского проекта "Cutout". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Сам проект реализован студентами Самарского университета — участниками Межвузовского акселератора Самарской области, где молодые люди проходят бесплатное качественное обучение основам ведения предпринимательской деятельности и претендуют на грантовую поддержку на развитие своих инициатив.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области создаются все необходимые условия для начинающих предпринимателей, готовых воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. За эту работу на уровне региона отвечает областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов. В центре "Мой бизнес" молодые люди могут получить необходимую поддержку, связанную с регистрацией своего дела, выбором налогообложения, льготным финансированием, продвижением и другими вопросами.

Проект "Cutout" связан с современным течением моды — апсайклингом, то есть вторичным, креативным использованием вещей. Команда студентов Самарского университета создает оригинальную, экологичную одежду. В отличие от вторичной переработки вещей, молодые люди стараются сохранить исходный вид и форму вещи, используя различные виды тканей и аксессуары. В результате такого подхода к созданию одежды проект воспроизводит яркие уникальные изделия, которые приглашает увидеть на показе.

"Во время презентации наших работ зрители познакомятся со всеми участниками команды "Cutout", узнают о личном вкладе в проект каждого их них, — рассказала основатель проекта Любовь Ячная. — Мы отразим все преимущества творческого подхода к "новому прочтению" вещей, а также покажем, как можно носить апсайклинг-одежду в повседневной жизни".

Показ пройдет 19 мая в Точке Кипения Самарского университета по адресу Московское шоссе, 34а, 15 корпус, начало в 17:00.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором выступает региональный центр инноваций StartupSamara, партнер программы — объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".