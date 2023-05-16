В Богатовском районе из-за дождя затопило школу

Прокурор Богатовского района Самарской области организовал проверку в связи с протечкой крыши в местной школе.

Ранее, 15 мая, во время дождя и града затопило третий этаж Богатовской СОШ, в которой учатся 776 детей. В результате протечки здание оказалось обесточено.