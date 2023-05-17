В Самарской области на заседании Совета ректоров обсудили вопросы развития науки и технологий

Во вторник, 16 мая, в стенах регионального парламента прошло заседание Совета ректоров вузов Самарской области. Участие в обсуждении ключевых вопросов принял губернатор Дмитрий Азаров. Главная тема повестки — пути решения актуальных задач развития науки и технологий в регионе.

"Важнейшая задача — решение всех аспектов достижения технологического суверенитета региона и страны в целом. Вы знаете, именно такая задача поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Актуальной задачей остается также выполнение целевых показателей нацпроекта "Наука и университеты", но они все у нас укладываются в решение главных задач — подготовка кадров, современные разработки и их внедрение. Уверен, что в Самарской области есть все для того, чтобы стать мощнейшим центром столичного уровня научно-технологических разработок", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к ректорам вузов.

Самарская область на сегодняшний день является одним из ведущих научно-образовательных центров государства. Университеты региона успешно участвуют в программе "Приоритет 2030", работают опорные вузы, которые становятся победителями федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН, председатель губернской думы Геннадий Котельников поблагодарил губернатора за внимание к развитию высшего образования. "То, что мы сделали в высшей школе — колоссальный рывок. Такой помощи, такого участи в жизни и работе высшей школы не было ни на одном этапе. И от нас очень многое зависит в реализации задач, которое перед нами ставит руководство области и страны. Прежде всего, нам необходимо обеспечить квалифицированными кадрами предприятия оборонно-промышленного комплекса", — обратился он к руководителям вузов.

Помимо прочего, успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", признанный правительством России одним из лучших в стране.

"НОЦ сыграл свою роль, когда произошла синхронизация научных разработок, деятельности научных школ с запросом от индустриальных партнеров, среди которых Ростех, Роскосмос, Российские железные дороги, Газпром и другие. И эта синхронизация деятельности университетских, научных школ с производственными предприятиями уже приносит свои плоды", — добавил глава региона.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на возможностях международного межвузовского кампуса, который будет реализован в регионе благодаря поддержке президента и правительства России. Напомним, на первом этапе планируется создание инфраструктуры кампуса IT-направления на 5000 мест для размещения и обучения студентов шести вузов. Второй этап включает дальнейшее расширение кампуса с увеличением мест до 8 тысяч. Кроме того, на этой площадке планируется разместить Самарский региональный центр для одаренных детей "Вега", а также "Школу 21" Сбера.

"Считаю, что это принесет дополнительную синергию, и рассчитываю, что на базе международного межвузовского кампуса будет создан очень мощный научно-образовательный центр", — подчеркнул глава региона. Он добавил, что уже сейчас необходимо определить порядок управления кампусом и использования его имущества и инфраструктуры.

"У нас есть уникальная возможность реализовать в кампусе модель "Университеты 4.0", в рамках которой будет создана платформа для сотрудничества научно-педагогических работников, студентов, бизнеса и органов власти. Это станет эффективным инструментом ответа на глобальные вызовы, реализацию нацпроектов в нашем регионе", — уверен президент Самарского университета им. Академика С. П. Королева, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер. Он согласился с губернатором, что уже сейчас необходимо договориться об использовании инфраструктуры кампуса, а также о ключевых направлениях его деятельности в рамках IT-специализации, заключив соглашения с образовательными организациями.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов вышел с инициативой о размещении в кампусе всех инновационных подразделений вуза. "Это позволит объединить научные, инженерные разработки, проектные офисы и производство в одном месте, а не на нескольких площадках. У нас есть партнеры, которые готовы совместными усилиями реализовать инициативу. Кроме того, это даст возможность другим университетам подключиться к проектам СамГМУ", — отметил он.

Руководитель университета также предложил вузам региона работать не поодиночке, а в команде по разным проектам и вместе подавать их на федеральные конкурсы и гранты. "Тогда количество участников становится больше, и шансы получить максимальную грантовую поддержку тоже увеличиваются", — добавил ректор вуза.

На заседании Совета Виктор Сойфер затронул вопрос создания закона Самарской области о поддержке науки. "Огромная поддержка правительством региона оказывается науке в университетах, академиях, поощряются молодые и выдающиеся ученые, выделяются гранты на проведение исследований и стартапы. На мой взгляд, настал момент рассмотреть вопрос о Законе Самарской области о господдержке науки", — обратился он к губернатору.

Дмитрий Азаров отметил, что к разработке этого документа нужно подойти обстоятельно, понимая текущие условия развития экономики, в том числе беспрецедентные по своему масштабу санкции.

"Выдержали первый санкционный удар прошлого года, но это не означает, что мы уже преодолели все сложности. Санкционные пакеты, которые принимались в прошлом и в текущем году, имеют зачастую отложенный характер, — отметил губернатор. — Идея разработки закона о господдержке науки ясна, но нуждается в дополнительной проработке".

Использование научных знаний в интересах индустриальных партнеров — одна из приоритетных задач всех университетов региона. И.о. ректора Самарского университета Андрей Прокофьев в качестве примера привел проект по созданию в университете производства виброопор для новых отечественных локомотивных дизелей. "Предложенные нами виброопоры показали высокие технологические характеристики, что не только позволило обеспечить импортозамещение. Нам вообще удалось вытеснить с рынка немецкий машиностроительный концерн", — сказал он.

Ректор СамГТУ Дмитрий Быков рассказал, что в регионе не только разрабатывают технологии, но и перешли к серийным выпускам деталей для шасси по заказу завода "Авиаагрегат" для Superjet New.

"Мы отливаем комплекты, которые потом проходят гостехэкспертизу. Мы знаем, сколько самолетов будет в этом году и в следующем, потому что эти детали делаем мы сейчас, — рассказал ректор. — Мы стараемся разработать собственные эффективные и качественные технологии". На базе СамГТУ также реализуется проект по развитию микроэлектроники, проекты водородной тематики, в нефтегазовой отрасли и другие.

Ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал добавил, что вуз больше всего нацелен не просто на импортозамещение, а на импортоопережение. Яркий пример тому — магниевые имплантаты, которые были разработаны учеными вуза. "Мы нацелены на создание собственных производств на базе университета при поддержке бизнеса, — подчеркнул он. — Мы стремимся все доводить до опытных образцов".

Ректорами вузов региона был озвучен целый ряд предложений, направленных на развитие науки и технологий в регионе. Глава региона поручил министерству образования области проработать все инициативы. А по некоторым проектам, посчитав их перспективными, губернатор предложил разработать бизнес-планы, чтобы оказать содействие в привлечении партнеров для их реализации.

Руководитель области не оставил без внимания вопрос воспитательной и просветительской работы со студентами в университетах.

"На протяжении всех последних лет мы уделяем этому повышенное внимание. Со студентами нужно обсуждать, для чего нужен суверенитет, независимость, для чего нам нужно создавать технологический задел для движения вперед, — уверен Дмитрий Азаров. — События последних лет четко доказывают, что наша открытая позиция, которая всегда нацелена на взаимовыгодный партнерский разговор, не находит взаимопонимания в странах Запада в первую очередь там, где у руководства стран стоят недружественные правительства. Я разделяю народ и правительство, потому что их позиции зачастую не совпадают. Нам пытаются внушить, что страна в изоляции, но это не так. Фестиваль антифашистской песни показал, что нашу позицию разделяют и граждане западноевропейских государств. Они приехали сюда и свою позицию высказали. Понятно, что нам пытаются создать сложности. Поэтому со студентами надо вести работу, чтобы они понимали причины происходящих событий".

В завершении заседания Геннадий Котельников поблагодарил своих коллег за подготовку и озвученные предложения, которые были тщательно проработаны. "Сейчас у нас гораздо больше возможностей, надо их видеть, действовать и прорываться вперед, развивая собственную науку и технологии", — обратился он к ректорам.

Геннадий Котельников добавил, что в этом году Совет ректоров вузов Самарской области отмечает 50-летие со дня создания. В связи с этим в начале сентября текущего года впервые в регионе пройдет Всероссийский форум высшего образования и науки. Он объединит ректоров, научных сотрудников и профессорско-преподавательский состав вузов, представителей Российской академии наук и Российского Союза ректоров, а также студентов. "Проведение этого форума позволит значительно повысить престиж Самарской области в профессиональном сообществе страны как региона-лидера в сфере науки и высшего образования", — резюмировал председатель Совета ректоров.