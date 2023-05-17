Самарский университет и МГИМО будут сотрудничать в научно-исследовательской и образовательной сферах

Самарский университет им. Королева и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ 16 мая подписали соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах, свои подписи под документом поставили ректор МГИМО Анатолий Торкунов и Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва. Об этом сообщает пресс-служба самарского вуза.
"Подписание соглашения с ведущим российским университетом по международным отношениям чрезвычайно важно для Самарского университета им. Королёва. В рамках направления "Международные отношения и внешняя политика" университет готовит студентов-международников, и мы заинтересованы в том, чтобы перенять богатейший опыт и лучшие международные практики МГИМО в этом направлении. У нас есть обоюдное желание системно развивать научные коллаборации, повышать эффективность сотрудничества в исследовательской и образовательной сфере, оказывая поддержку совместным научным проектам, исходя из общих интересов развития науки", — отметил Владимир Богатырев.
Ректоры обсудили возможность открытия сетевых программ, организацию стажировок для студентов, преподавателей и ученых Самарского университета им. Королёва в МГИМО, реализацию совместных научных проектов, проведение конференций и подготовку научных публикаций по теме космического права.
В рамках соглашения сторонами разработан перечень мероприятий, который включает в себя регулярное участие специалистов МГИМО в мероприятиях регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова Самарского университета им. Королёва — к примеру, в ежегодной "Неделе российской дипломатии", региональной Модели ООН и Модели ШОС, работу в клубах Центра имени Е. М. Примакова и участие в дискуссионных площадках.
В частности, с 15 по 19 мая в Самарском университете им. Королёва проходит "Неделя АСЕАН" — в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входит 10 самых динамично развивающихся экономик, самых ярких и древних культур мира. "Неделя АСЕАН" организована Центром АСЕАН МГИМО совместно с Центром имени Е. М. Примакова. Для проведения Недели АСЕАН в Самарскую область приехали руководитель Центра АСЕАН МГИМО, доцент кафедры востоковедения Екатерина Колдунова и эксперты Центра Никита Куклин и Валерия Вершинина. Эксперты прочитали студентам университета лекции о вопросах протокола, этикета и деловой коммуникации со странами Юго-Восточной Азии.
Сегодня же стартовала работа межуниверситетской Модели АСЕАН, в которой приняли участие более 60 делегатов из Самарского университета им. Королёва и других университетов региона. 19 мая состоится презентация молодежных проектов Центра АСЕАН и образовательный квиз. Для подготовки к Модели АСЕАН эксперты Центра АСЕАН провели онлайн лекцию-консультацию.
В ходе визита в Самарскую область члены делегации Центра АСЕАН провели рабочие встречи с проректорами Самарского университета им. Королёва Михаилом Леоновым и Викторией Болговой. В ходе встреч обсуждались направления дальнейшего сотрудничества Центра АСЕАН, Регионального центра развития публичной дипломатии международных отношений имени Е. М. Примакова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.