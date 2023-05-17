Самарский университет и МГИМО будут сотрудничать в научно-исследовательской и образовательной сферах

Самарский университет им. Королева и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ 16 мая подписали соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах, свои подписи под документом поставили ректор МГИМО Анатолий Торкунов и Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва. Об этом сообщает пресс-служба самарского вуза.

"Подписание соглашения с ведущим российским университетом по международным отношениям чрезвычайно важно для Самарского университета им. Королёва. В рамках направления "Международные отношения и внешняя политика" университет готовит студентов-международников, и мы заинтересованы в том, чтобы перенять богатейший опыт и лучшие международные практики МГИМО в этом направлении. У нас есть обоюдное желание системно развивать научные коллаборации, повышать эффективность сотрудничества в исследовательской и образовательной сфере, оказывая поддержку совместным научным проектам, исходя из общих интересов развития науки", — отметил Владимир Богатырев.

Ректоры обсудили возможность открытия сетевых программ, организацию стажировок для студентов, преподавателей и ученых Самарского университета им. Королёва в МГИМО, реализацию совместных научных проектов, проведение конференций и подготовку научных публикаций по теме космического права.

В рамках соглашения сторонами разработан перечень мероприятий, который включает в себя регулярное участие специалистов МГИМО в мероприятиях регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова Самарского университета им. Королёва — к примеру, в ежегодной "Неделе российской дипломатии", региональной Модели ООН и Модели ШОС, работу в клубах Центра имени Е. М. Примакова и участие в дискуссионных площадках.

В частности, с 15 по 19 мая в Самарском университете им. Королёва проходит "Неделя АСЕАН" — в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входит 10 самых динамично развивающихся экономик, самых ярких и древних культур мира. "Неделя АСЕАН" организована Центром АСЕАН МГИМО совместно с Центром имени Е. М. Примакова. Для проведения Недели АСЕАН в Самарскую область приехали руководитель Центра АСЕАН МГИМО, доцент кафедры востоковедения Екатерина Колдунова и эксперты Центра Никита Куклин и Валерия Вершинина. Эксперты прочитали студентам университета лекции о вопросах протокола, этикета и деловой коммуникации со странами Юго-Восточной Азии.

Сегодня же стартовала работа межуниверситетской Модели АСЕАН, в которой приняли участие более 60 делегатов из Самарского университета им. Королёва и других университетов региона. 19 мая состоится презентация молодежных проектов Центра АСЕАН и образовательный квиз. Для подготовки к Модели АСЕАН эксперты Центра АСЕАН провели онлайн лекцию-консультацию.

В ходе визита в Самарскую область члены делегации Центра АСЕАН провели рабочие встречи с проректорами Самарского университета им. Королёва Михаилом Леоновым и Викторией Болговой. В ходе встреч обсуждались направления дальнейшего сотрудничества Центра АСЕАН, Регионального центра развития публичной дипломатии международных отношений имени Е. М. Примакова.