Третий звонок перед "Балетом": Wink представляет финальный трейлер сериала

"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и видеосервис Wink представляют финальный трейлер и характер-постеры 8-серийной психологической драмы "Балет" (18+). Режиссёром-постановщиком сериала выступил Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END, а хореографом-постановщиком стал лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава. Первая серия "Балета" будет доступна зрителям уже завтра, 18 мая, эксклюзивно в видеосервисе Wink, пополнив линейку проектов Wink Originals.

БАЛЕТ / Трейлер #3 (смотреть)

БАЛЕТ / Трейлер #3 (скачать)

В сериале "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

БАЛЕТ / Характер-постеры (скачать)

В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

В сериале "Балет" зритель увидит семь постановок, часть из них специально создана для проекта, а часть — легендарная театральная классика ("Пахита", "Жизель", "Лебединое озеро"), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съемках приняли участие балетные труппы ведущих театров страны — театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль "Березка".

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль "Балета", разработанный хореографом Владимиром Варнавой совместно с режиссёром-постановщиком Евгением Сангаджиевым, вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием "О природе". Это первый случай в истории российского кино — когда созданное специально для экрана художественное произведение вошло в реальный театральный репертуар.

Премьера сериала "Балет" состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"), новые эпизоды будут выходить по четвергам.