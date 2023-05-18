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Big Bad Data: "РТК-Солар" представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "РТК-Солар" представила аналитику на базе сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA за январь–апрель 2023 г. В частности, анализ более 2,5 тыс. Telegram-каналов противоправной тематики и даркнет-форумов показал, что с начала года хакеры выложили в Сеть данные 123 российских организаций общим объемом 1,1 ТБ. Среди информации, украденной с персональных устройств граждан, в открытом доступе обнаружено около 340 млн учетных записей клиентов банков, пользователей онлайн-сервисов и соцсетей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В основе аналитики лежат результаты мониторинга публичных и закрытых сегментов интернета (даркнет), 1,2 млн доменных имен и SSL-сертификатов, а также 50 млн ежедневно обрабатываемых DNS-запросов. Такой многовекторный мониторинг позволяет компании получить максимально полный набор данных о потенциальных угрозах.

По оценке экспертов Solar AURA, от утечек данных в январе–апреле больше всего пострадали ритейл и e-commerce (40% "сливов"), финансовый сектор (29%), а также строительство и девелопмент (13%). При этом 76% утечек составляют базы данных, которые в общей сложности содержат более 300 млн строк, в том числе 61,1 млн адресов электронной почты и 144,3 млн телефонных номеров. Остальные 24% — это массивы документов, украденных с файловых серверов. Общий объем этой информации настолько велик, что к ней в полной мере применимы принципы анализа больших данных. Это делает любую новую утечку значимой и потенциально опасной. Например, боты по "пробиву" берут сведения из самых разных баз и формируют на их основе комплексное досье на конкретную персону.

Утечки — не единственная угроза. Так, количество фишинговых атак и кибермошенничеств в апреле 2023 года выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сам же фишинг стал более массовым и изощренным. Его основные характеристики в 2023 году: высокий уровень автоматизации, защита от обнаружения, нацеленность на самые разные отрасли. Хакеры стали реже использовать интернет-эквайринг на фишинговых сайтах, смещая акцент с разового списания платежа в сторону получения доступа к личному кабинету в системе онлайн-банкинга.

Отличительной чертой 2023 года стал рост популярности китайской доменной зоны.TOP. Более 90% зарегистрированных в ней в последние месяцы доменов — это произвольно сгенерированные буквенно-цифровые комбинации или шаблонные домены, задействованные в популярных фишинговых кампаниях. Однако пока в топе доменных зон, используемых для фишинга на российскую аудиторию, остаются .COM, .RU, .SITE, .XYZ.

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