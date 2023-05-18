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Образование Общество

ТОАЗ переоснастил химический класс в школе № 80

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ оказал поддержку тольяттинской школе № 80 имени А. С. Мурысева, направив средства на переоснащение химического класса и строительные материалы для ремонта учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Тольяттиазота.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Школа № 80 — стратегический партнер предприятия: ее выпускники изучают рабочие профессии в химико-технологическом колледже и электротехническом техникуме, а затем трудоустраиваются на завод. В рамках сотрудничества несколько лет назад в школе был оборудован класс для углубленного изучения химии, проведены работы по реконструкции центрального входа образовательного учреждения и благоустройству территории. Теперь профильный класс пополнится более современным оборудованием.

Школа № 80 наряду с гимназией № 35, лицеем № 60, школами № 41 и 55 участвуют в программе ТОАЗа по ранней профориентации. Это дает возможность старшеклассникам образовательных учреждений углубленно изучать профильные предметы, знакомиться с востребованными на производстве профессиями, а также продолжать образование в ссузах и вузах региона по целевому договору с предприятием с гарантированным трудоустройством.

"Тольяттиазот ведет планомерную работу по повышению заинтересованности подрастающего поколения в профильном образовании, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Для школьников и студентов проводятся элективные уроки, практико-ориентированные семинары, интеллектуальные игры, экологические квесты. Сегодня ТОАЗ модернизирует материальную базу подшефных инженерно–технических классов. Для многих детей это станет своеобразным фундаментом для выбора перспективной профессии в области химии. Мы рассчитываем, что ученики этих школ, получив глубокие теоретические знания и ключевые практические навыки, в будущем станут нашими коллегами".

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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