ТОАЗ переоснастил химический класс в школе № 80

ТОАЗ оказал поддержку тольяттинской школе № 80 имени А. С. Мурысева, направив средства на переоснащение химического класса и строительные материалы для ремонта учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Тольяттиазота.
Школа № 80 — стратегический партнер предприятия: ее выпускники изучают рабочие профессии в химико-технологическом колледже и электротехническом техникуме, а затем трудоустраиваются на завод. В рамках сотрудничества несколько лет назад в школе был оборудован класс для углубленного изучения химии, проведены работы по реконструкции центрального входа образовательного учреждения и благоустройству территории. Теперь профильный класс пополнится более современным оборудованием.
Школа № 80 наряду с гимназией № 35, лицеем № 60, школами № 41 и 55 участвуют в программе ТОАЗа по ранней профориентации. Это дает возможность старшеклассникам образовательных учреждений углубленно изучать профильные предметы, знакомиться с востребованными на производстве профессиями, а также продолжать образование в ссузах и вузах региона по целевому договору с предприятием с гарантированным трудоустройством.
"Тольяттиазот ведет планомерную работу по повышению заинтересованности подрастающего поколения в профильном образовании, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Для школьников и студентов проводятся элективные уроки, практико-ориентированные семинары, интеллектуальные игры, экологические квесты. Сегодня ТОАЗ модернизирует материальную базу подшефных инженерно–технических классов. Для многих детей это станет своеобразным фундаментом для выбора перспективной профессии в области химии. Мы рассчитываем, что ученики этих школ, получив глубокие теоретические знания и ключевые практические навыки, в будущем станут нашими коллегами".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.