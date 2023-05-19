Взлетная полоса: Самарский университет им. Королёва провел фестиваль карьеры

В Самаре прошел открытый фестиваль "Запуск карьеры". С 17 по 18 мая на площадке Самарского университета им. Королёва студенты региональных вузов и сузов, а также жители города могли ознакомиться с предложениями о работе от крупнейших российских работодателей, а предприятия и компании подобрать квалифицированные кадры.
Фестиваль был организован в любимом молодежном формате open-air. На аллее перед входом в главный корпус расположились представители предприятий из Самары, Тольятти, Москвы, Екатеринбурга, Саратова. Многие из них — предприятия оборонно-промышленного комплекса, предоставляющие отсрочку от армии и бронь от мобилизации.
Принять участие и пройти экспресс-собеседование с потенциальными работодателями могли не только студенты Самарского университета им. Королёва, но и выпускники других региональных учебных заведений, а также все жители города, заинтересованные в трудоустройстве. Фестиваль привлек 36 организаций и почти 4 тысячи посетителей.
Участникам были предложены более 150 вакансий, возможность пройти студенческую практику и стажировку, а также варианты поступления в магистратуру и аспирантуру по направлению от предприятия.
"При организации фестиваля "Запуск карьеры" мы опираемся на лучшие практики, отработанные на протяжении последних лет, — отметила Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. — Участники фестиваля получат уникальную возможность неформального общения с представителями компаний-работодателей, прохождения собеседования на производственную практику, стажировку и дальнейшее трудоустройство. А сам фестиваль станет местом встречи прогрессивной, талантливой и образованной молодежи Самарской области".
Фестиваль украсила разнообразная развлекательная программа: мастер-классы, круглые столы, запись подкастов, научное шоу — здесь свои умения продемонстрировали и студенческие объединения Самарского университета им. Королёва, которые показали, насколько увлекательна работа в лаборатории. На круглом столе работодатели встретились с представителями университета. Идея встречи — обсудить разработку образовательных программ, отвечающих требованиям работодателей.
Выпускники Самарского университета им. Королёва традиционно пользуются повышенным спросом на предприятиях ОПК, рассказала специалист отдела по работе с персоналом АО "ОКБ "Новатор" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Наталья Браун, которая приехала на фестиваль из Екатеринбурга.
"В университете есть профильные специальности, которые нам необходимы. К сожалению, в нашем городе нет таких направлений, а потребность в специалистах на предприятии есть, — рассказала Наталья Браун. — Поэтому мы второй год подряд знакомимся с вузами, приглашаем молодых специалистов переехать в Екатеринбург и работать у нас".
"Новатор" — одно из знаковых предприятий ОПК, на котором производится ракетное вооружение, нуждается в двигателистах и радиотехниках, инженерах и конструкторах, способных создавать новую технику.
"У нас достойная заработная плата, компенсируются расходы на жилье и ипотеку. "Алмаз-Антей" — стабильно развивающееся предприятие, что привлекает тех, кто желает активно расти в выбранной профессии", — говорит представитель завода.
Молодых инженеров-конструкторов и технологов ждут и в автомобилестроении, рассказал заместитель директора Университета Группы "АВТОВАЗ" Артем Манюхин.
"Мы приглашаем студентов и молодых специалистов на "АВТОВАЗ" в наш Центр инжиниринга LADA, а также в другие подразделения компании, знакомим с нашим производством, лабораториями, с теми перспективами и возможностями, которые компания открывает для молодежи, — говорит руководитель. — С университетом у нас давние партнерские отношения, на базе вуза мы реализуем нашу программу ДПО со второго и последующих курсов".
Ребята получают дополнительные навыки, знания и компетенции, благодаря которым заметно сокращается процесс адаптации, когда они приходят работать к нам. Еще плюсы — дополнительный диплом и гарантия трудоустройства на "АВТОВАЗ".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.