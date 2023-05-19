Взлетная полоса: Самарский университет им. Королёва провел фестиваль карьеры

В Самаре прошел открытый фестиваль "Запуск карьеры". С 17 по 18 мая на площадке Самарского университета им. Королёва студенты региональных вузов и сузов, а также жители города могли ознакомиться с предложениями о работе от крупнейших российских работодателей, а предприятия и компании подобрать квалифицированные кадры.

Фестиваль был организован в любимом молодежном формате open-air. На аллее перед входом в главный корпус расположились представители предприятий из Самары, Тольятти, Москвы, Екатеринбурга, Саратова. Многие из них — предприятия оборонно-промышленного комплекса, предоставляющие отсрочку от армии и бронь от мобилизации.

Принять участие и пройти экспресс-собеседование с потенциальными работодателями могли не только студенты Самарского университета им. Королёва, но и выпускники других региональных учебных заведений, а также все жители города, заинтересованные в трудоустройстве. Фестиваль привлек 36 организаций и почти 4 тысячи посетителей.

Участникам были предложены более 150 вакансий, возможность пройти студенческую практику и стажировку, а также варианты поступления в магистратуру и аспирантуру по направлению от предприятия.

"При организации фестиваля "Запуск карьеры" мы опираемся на лучшие практики, отработанные на протяжении последних лет, — отметила Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. — Участники фестиваля получат уникальную возможность неформального общения с представителями компаний-работодателей, прохождения собеседования на производственную практику, стажировку и дальнейшее трудоустройство. А сам фестиваль станет местом встречи прогрессивной, талантливой и образованной молодежи Самарской области".

Фестиваль украсила разнообразная развлекательная программа: мастер-классы, круглые столы, запись подкастов, научное шоу — здесь свои умения продемонстрировали и студенческие объединения Самарского университета им. Королёва, которые показали, насколько увлекательна работа в лаборатории. На круглом столе работодатели встретились с представителями университета. Идея встречи — обсудить разработку образовательных программ, отвечающих требованиям работодателей.

Выпускники Самарского университета им. Королёва традиционно пользуются повышенным спросом на предприятиях ОПК, рассказала специалист отдела по работе с персоналом АО "ОКБ "Новатор" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Наталья Браун, которая приехала на фестиваль из Екатеринбурга.

"В университете есть профильные специальности, которые нам необходимы. К сожалению, в нашем городе нет таких направлений, а потребность в специалистах на предприятии есть, — рассказала Наталья Браун. — Поэтому мы второй год подряд знакомимся с вузами, приглашаем молодых специалистов переехать в Екатеринбург и работать у нас".

"Новатор" — одно из знаковых предприятий ОПК, на котором производится ракетное вооружение, нуждается в двигателистах и радиотехниках, инженерах и конструкторах, способных создавать новую технику.

"У нас достойная заработная плата, компенсируются расходы на жилье и ипотеку. "Алмаз-Антей" — стабильно развивающееся предприятие, что привлекает тех, кто желает активно расти в выбранной профессии", — говорит представитель завода.

Молодых инженеров-конструкторов и технологов ждут и в автомобилестроении, рассказал заместитель директора Университета Группы "АВТОВАЗ" Артем Манюхин.

"Мы приглашаем студентов и молодых специалистов на "АВТОВАЗ" в наш Центр инжиниринга LADA, а также в другие подразделения компании, знакомим с нашим производством, лабораториями, с теми перспективами и возможностями, которые компания открывает для молодежи, — говорит руководитель. — С университетом у нас давние партнерские отношения, на базе вуза мы реализуем нашу программу ДПО со второго и последующих курсов".

Ребята получают дополнительные навыки, знания и компетенции, благодаря которым заметно сокращается процесс адаптации, когда они приходят работать к нам. Еще плюсы — дополнительный диплом и гарантия трудоустройства на "АВТОВАЗ".