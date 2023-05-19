Советники директоров по воспитанию повысили квалификацию в Самарской области

В Самарской области завершился образовательный интенсив для советников директоров по воспитанию из Оренбургской, Воронежской, Ленинградской и Саратовской областей.

Самарский регион активно включился в реализацию федерального проекта "Навигаторы детства. Новая философия воспитания" по введению в образовательных учреждениях должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Сегодня в нашем регионе, как и в России в целом, особое внимание уделяется вопросам формирования национально-культурного самосознания у каждого юного гражданина с самого юного возраста. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ребенка с детства необходимо знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли, прививать положительное отношение к истории Отечества, подкрепляя основами культурно-исторических знаний.

"Мы многое сделали в последние годы, чтобы изменить вид образовательных учреждений, чтобы появились новые школы, детские сады в каждом регионе страны, и Самарская область здесь не исключение, а один из лидеров по созданию, строительству новых образовательных учреждений. Мы наполнили их проектной, научной, образовательной деятельностью. Но на первый план сейчас, безусловно, выходит воспитательный компонент", - подчеркнул глава региона.

В прошлом году 33 школы и шесть учреждений среднего профессионального образования Самарской области стали пилотными площадками в рамках одноименного регионального пилотного проекта. На базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества был создан ресурсный центр.

Для знакомства с опытом Самарской области столицу губернии посетила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения Российской Федерации Наталья Наумова. Вместе с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном они провели круглый стол с советниками по воспитанию образовательных организаций Самарского региона, где обсудили результаты первого года реализации пилотного проекта.

Также Наталья Наумова и Виктор Акопьян побывали в загородном комплексе "Циолковский", где советники по воспитанию из четырех регионов проходят курсы повышения квалификации.

Практикум для специалистов организован по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями".

Образовательную программу для советников директоров реализует Самарский государственный социально-педагогический университет, привлечены эксперты ФГБУ "Росдетцентр" и Российского общества "Знание", широко используется опыт школ Самарской области.

"В программе участвуют 450 советников из четырех регионов России, в том числе 18 специалистов из Самарской области. Для нас очень ценно, что нашим коллегам представилась уникальная возможность пройти обучение наравне с педагогами из других регионов, имеющими годичный опыт работы в проекте "Навигаторы детства. Новая философия воспитания". На следующий год советники всех школ Самарской области пройдут аналогичное обучение", - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Образовательный интенсив в Самарской области проходил с 14 по 19 мая включительно. За шесть дней участники программы обменялись опытом, получили новые знания, посетили образовательные организации Самарской области и разработали собственные проекты, которые смогут применить в работе уже с 1 сентября.

По завершении обучения участники получили удостоверения о повышении квалификации.