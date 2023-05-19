Советники директоров по воспитанию повысили квалификацию в Самарской области

В Самарской области завершился образовательный интенсив для советников директоров по воспитанию из Оренбургской, Воронежской, Ленинградской и Саратовской областей.
Самарский регион активно включился в реализацию федерального проекта "Навигаторы детства. Новая философия воспитания" по введению в образовательных учреждениях должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Сегодня в нашем регионе, как и в России в целом, особое внимание уделяется вопросам формирования национально-культурного самосознания у каждого юного гражданина с самого юного возраста. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ребенка с детства необходимо знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли, прививать положительное отношение к истории Отечества, подкрепляя основами культурно-исторических знаний.
"Мы многое сделали в последние годы, чтобы изменить вид образовательных учреждений, чтобы появились новые школы, детские сады в каждом регионе страны, и Самарская область здесь не исключение, а один из лидеров по созданию, строительству новых образовательных учреждений. Мы наполнили их проектной, научной, образовательной деятельностью. Но на первый план сейчас, безусловно, выходит воспитательный компонент", - подчеркнул глава региона.
В прошлом году 33 школы и шесть учреждений среднего профессионального образования Самарской области стали пилотными площадками в рамках одноименного регионального пилотного проекта. На базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества был создан ресурсный центр.
Для знакомства с опытом Самарской области столицу губернии посетила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения Российской Федерации Наталья Наумова. Вместе с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном они провели круглый стол с советниками по воспитанию образовательных организаций Самарского региона, где обсудили результаты первого года реализации пилотного проекта.
Также Наталья Наумова и Виктор Акопьян побывали в загородном комплексе "Циолковский", где советники по воспитанию из четырех регионов проходят курсы повышения квалификации.
Практикум для специалистов организован по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями".
Образовательную программу для советников директоров реализует Самарский государственный социально-педагогический университет, привлечены эксперты ФГБУ "Росдетцентр" и Российского общества "Знание", широко используется опыт школ Самарской области.
"В программе участвуют 450 советников из четырех регионов России, в том числе 18 специалистов из Самарской области. Для нас очень ценно, что нашим коллегам представилась уникальная возможность пройти обучение наравне с педагогами из других регионов, имеющими годичный опыт работы в проекте "Навигаторы детства. Новая философия воспитания". На следующий год советники всех школ Самарской области пройдут аналогичное обучение", - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Образовательный интенсив в Самарской области проходил с 14 по 19 мая включительно. За шесть дней участники программы обменялись опытом, получили новые знания, посетили образовательные организации Самарской области и разработали собственные проекты, которые смогут применить в работе уже с 1 сентября.
По завершении обучения участники получили удостоверения о повышении квалификации.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.