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Транспорт и связь Экономика и бизнес

200 тыс. попыток проникновения вредоносного ПО на компьютеры бизнес-пользователей "Дом.ру Бизнес" были отражены

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 мая 2023 г. Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов "Дом.ру Бизнес" и компания Dr.Web провели исследование о состоянии информационной безопасности в российских компаниях.

Фото: предоставлено компанией "ЭР-Телеком"

По данным исследования, с начала 2023 года Антивирус Dr.Web Премиум выявил и успешно отразил порядка 200 000 попыток проникновения вредоносного ПО на компьютеры корпоративных клиентов "Дом.ру Бизнес". Причина большинства инцидентов — неосторожность сотрудников, которые посещают несвязанные с работой сайты.

Всего из общего числа попыток проникновения вредоносного ПО на компьютеры пользователей 87,54% случаев связаны с загрузкой зараженных файлов из непроверенных источников (репозиториев/онлайн-хранилищ), 5,42% — с попытками посетить сайт с сомнительной репутацией для получения кэшбека. Источником 1,06% угроз стал ресурс, имитирующий работу биржи.

На вредоносные сайты с рабочих компьютеров ежедневно заходят тысячи пользователей. Каждый из них может заразить не только свое устройство, но и всю корпоративную сеть. Последствия для компании могут быть очень серьезными: от полной потери, компрометации и утечки данных компании и ее клиентов до приостановки деятельности компании из-за поломки оборудования данных.

"Дом.ру Бизнес" ведет масштабную работу, чтобы защитить крупный, средний и малый бизнес от киберугроз, обеспечить безопасность корпоративных сервисов и сетей. В режиме 24/7 осуществляется мониторинг инцидентов информационной безопасности, гарантируя защиту пользователей, фиксируя и успешно предотвращая многочисленные вирусные угрозы с помощью современных антивирусов.

Антивирус Dr.Web Премиум для бизнеса защищает не только персональные компьютеры сотрудников и их мобильные устройства, но также почту и файловые серверы компании. Он совместим с любыми операционными системами: Windows, macOS, Linux, Android, что гарантирует безопасность всех объектов корпоративной сети.

Корпоративные клиенты "Дом.ру Бизнес" могут оформить ежемесячную подписку на Антивирус Dr. Web Премиум и платить только за использованный срок, приостанавливать подписку на время отпусков сотрудников, добавлять пользователей в любое время.

Чтобы усилить защиту бизнеса от кибермошенников, специалисты рекомендуют установить антивирус на все устройства в компании, разработать инструкции по работе с корпоративными данными и провести обучение сотрудников правилам ИБ.

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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