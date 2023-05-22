Самарский университет вошел в число лучших вузов страны по девяти предметным рейтингам

Рейтинговое агентство RAEX представило предметные рейтинги российских университетов, Самарский университет им. Королева вошел в двадцатку лучших сразу в девяти областях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В 2023 году количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений — это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.
Всего в списки лучших вошли 164 университета из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входили 136 образовательных организаций из 41 субъекта РФ). Лидерами, как и в 2022 году, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям.
Самарский университет им. Королёва вошел в топ-20 вузов в 9 областях. При этом в направлении "Авиационная и ракетно-космическая техника" вуз занял 4 место, а по направлению "История и археология" поднялся на 13 место. В области "Химия" Самарский университет занял 15 место, по направлению "Социология" — 18 место. "Биология", "Машиностроение и робототехника" и "Технологии материалов" — 19 место, а "Физика" и "Политология и международные отношения" — 20 место.
Стоит отметить, что в исследовании агентства RAEX выделены три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства "Три миссии университета" — это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы "наука" составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.