Самарский университет вошел в число лучших вузов страны по девяти предметным рейтингам

Рейтинговое агентство RAEX представило предметные рейтинги российских университетов, Самарский университет им. Королева вошел в двадцатку лучших сразу в девяти областях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В 2023 году количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений — это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.

Всего в списки лучших вошли 164 университета из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входили 136 образовательных организаций из 41 субъекта РФ). Лидерами, как и в 2022 году, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям.

Самарский университет им. Королёва вошел в топ-20 вузов в 9 областях. При этом в направлении "Авиационная и ракетно-космическая техника" вуз занял 4 место, а по направлению "История и археология" поднялся на 13 место. В области "Химия" Самарский университет занял 15 место, по направлению "Социология" — 18 место. "Биология", "Машиностроение и робототехника" и "Технологии материалов" — 19 место, а "Физика" и "Политология и международные отношения" — 20 место.

Стоит отметить, что в исследовании агентства RAEX выделены три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства "Три миссии университета" — это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы "наука" составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.