В Самаре с 29 мая изменится расписание речных маршрутов

С 29 мая внесены изменения в расписание по маршрутам: Самара - Рождествено и Самара - Зольное.

Из Самары в Рождественно и обратно суда будут отправляться ежедневно с 6:00 до 21:00 каждый час.

В Зольное из Самары ежедневно будет осуществляться два рейса: в 8:30 и 18:30. В столицу региона из Зольного можно отправиться в 5:00 и 14:00.