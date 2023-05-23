В Самаре с 29 мая изменится расписание речных маршрутов

С 29 мая внесены изменения в расписание по маршрутам: Самара - Рождествено и Самара - Зольное.
Из Самары в Рождественно и обратно суда будут отправляться ежедневно с 6:00 до 21:00 каждый час.
В Зольное из Самары ежедневно будет осуществляться два рейса: в 8:30 и 18:30. В столицу региона из Зольного можно отправиться в 5:00 и 14:00.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.