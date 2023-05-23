Тольяттиазот подвел итоги профильной смены в Самарском центре талантов "Вега"

В региональном центре выявления и поддержки талантов у детей и молодежи "Вега" завершилась профильная смена в области химии, организованная ТОАЗом. На итоговой аттестации специалисты предприятия выбрали лучшие проекты и наградили их авторов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Вега" работает по модели всероссийского образовательного центра "Сириус". В организации обучаются 200 детей — победителей и призеров школьных олимпиад. В течение последних трех лет центр является партнером Тольяттиазота по развитию способностей у детей. Обучение по специализированной программе "Умные удобрения" прошли 20 школьников Самарской области, которые были направлены в "Вегу" на основе конкурсного отбора.

Десять дней воспитанники "Веги" занимались с преподавателями региональных университетов и специалистами ТОАЗа, изучая способы получения удобрений пролонгированного действия, их модификации, тренды в технологиях и актуальные направления химической промышленности. 20 часов теории заложили основу профильной смены.

В течение двух недель непрерывного образовательного процесса ребята не только получали базовые знания в области химических технологий, но и посещали мероприятия культурно-досуговой и оздоровительной направленности. Мастер-классы, экскурсии и тренировки с известными спортсменами стали приятным бонусом к лекциям программы.

Каждое утро школьников начиналось с зарядки с чемпионом. Физические активности для учеников провели: чемпион России по горному бегу Виктор Самойлов, чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Шамиль Абасов, многократный чемпион мира по ММА и панкратиону Рамис Терегулов и чемпионка России по лыжным гонкам Екатерина Чуйкова.

Общественный деятель и генеральный директор международной лиги по MMA и К-1, советник по спорту и молодежной политике АО "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин встретился с воспитанниками центра, чтобы ответить на вопросы о принципах построения карьеры в крупной компании, преимуществах здорового образа жизни, особенностях совмещения активной общественной и спортивной деятельностей, о важности дружбы и семейных ценностях.

В рамках профильной смены для старшеклассников была организована экскурсия на Тольяттиазот. Ребята познакомились с производством, посетили заводскую лабораторию.

"Самарский региональный центр по выявлению талантливой молодежи стал площадкой для обучения старшеклассников, их вовлечения в профессию химика и мотивации к получению профильного высшего образования, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Мы разработали максимально разнообразную программу. Ребята изучили актуальную тему с проведением практических и лабораторных работ, познакомились с интересными личностями и посетили предприятие, являющееся флагманом химической промышленности региона. Профильная смена ТОАЗа сформировала у талантливых детей Самарской области компетенции, которые в дальнейшем помогут им стать квалифицированными специалистами и развиваться в профессии".