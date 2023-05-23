Тольяттиазот подвел итоги профильной смены в Самарском центре талантов "Вега"

В региональном центре выявления и поддержки талантов у детей и молодежи "Вега" завершилась профильная смена в области химии, организованная ТОАЗом. На итоговой аттестации специалисты предприятия выбрали лучшие проекты и наградили их авторов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Вега" работает по модели всероссийского образовательного центра "Сириус". В организации обучаются 200 детей — победителей и призеров школьных олимпиад. В течение последних трех лет центр является партнером Тольяттиазота по развитию способностей у детей. Обучение по специализированной программе "Умные удобрения" прошли 20 школьников Самарской области, которые были направлены в "Вегу" на основе конкурсного отбора.
Десять дней воспитанники "Веги" занимались с преподавателями региональных университетов и специалистами ТОАЗа, изучая способы получения удобрений пролонгированного действия, их модификации, тренды в технологиях и актуальные направления химической промышленности. 20 часов теории заложили основу профильной смены.
В течение двух недель непрерывного образовательного процесса ребята не только получали базовые знания в области химических технологий, но и посещали мероприятия культурно-досуговой и оздоровительной направленности. Мастер-классы, экскурсии и тренировки с известными спортсменами стали приятным бонусом к лекциям программы.
Каждое утро школьников начиналось с зарядки с чемпионом. Физические активности для учеников провели: чемпион России по горному бегу Виктор Самойлов, чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Шамиль Абасов, многократный чемпион мира по ММА и панкратиону Рамис Терегулов и чемпионка России по лыжным гонкам Екатерина Чуйкова.
Общественный деятель и генеральный директор международной лиги по MMA и К-1, советник по спорту и молодежной политике АО "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин встретился с воспитанниками центра, чтобы ответить на вопросы о принципах построения карьеры в крупной компании, преимуществах здорового образа жизни, особенностях совмещения активной общественной и спортивной деятельностей, о важности дружбы и семейных ценностях.
В рамках профильной смены для старшеклассников была организована экскурсия на Тольяттиазот. Ребята познакомились с производством, посетили заводскую лабораторию.
"Самарский региональный центр по выявлению талантливой молодежи стал площадкой для обучения старшеклассников, их вовлечения в профессию химика и мотивации к получению профильного высшего образования, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Мы разработали максимально разнообразную программу. Ребята изучили актуальную тему с проведением практических и лабораторных работ, познакомились с интересными личностями и посетили предприятие, являющееся флагманом химической промышленности региона. Профильная смена ТОАЗа сформировала у талантливых детей Самарской области компетенции, которые в дальнейшем помогут им стать квалифицированными специалистами и развиваться в профессии".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.