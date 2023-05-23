Глава Самарской области поддержал АвтоВАЗ в решении повысить заплаты сотрудникам на 9%

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал решение о повышении зарплат работникам АвтоВАЗа. Напомним, во вторник, 23 мая, завод заявил о повышении заработной платы работников на 9% с 1 июля 2023 года.
Дмитрий Азаров отметил, что это решение, которое ранее обсуждалось на встречах губернатора с профсоюзной организацией завода, важно вдвойне: "Это не только увеличение благосостояния членов трудового коллектива, но и показатель того, что завод уверенно смотрит в будущее и имеет серьезные ресурсы для дальнейшего роста. АвтоВАЗ придерживается наших договоренностей по повышению зарплат работников. Рад тому, что слаженная, системная работа управленческой команды и всего коллектива позволила принять это решение, значимое для каждого заводчанина".
Губернатор также отметил, что ровно год назад после передачи завода в государственную собственность президентом АвтоВАЗа был назначен Максим Соколов. Дмитрий Азаров поблагодарил его за успешную деятельность в этой должности.
"За этот год управленческой команде во взаимодействии с региональными, федеральными властями не только удалось преодолеть негативные тенденции, но и придать развитию завода новый вектор. Уверен, вместе мы сможем больше! Заводу - дальнейших успехов и достижений!" - подчеркнул губернатор.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...