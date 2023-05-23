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Губернатор Власть и политика

Глава Самарской области поддержал АвтоВАЗ в решении повысить заплаты сотрудникам на 9%

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал решение о повышении зарплат работникам АвтоВАЗа. Напомним, во вторник, 23 мая, завод заявил о повышении заработной платы работников на 9% с 1 июля 2023 года.

Дмитрий Азаров отметил, что это решение, которое ранее обсуждалось на встречах губернатора с профсоюзной организацией завода, важно вдвойне: "Это не только увеличение благосостояния членов трудового коллектива, но и показатель того, что завод уверенно смотрит в будущее и имеет серьезные ресурсы для дальнейшего роста. АвтоВАЗ придерживается наших договоренностей по повышению зарплат работников. Рад тому, что слаженная, системная работа управленческой команды и всего коллектива позволила принять это решение, значимое для каждого заводчанина".

Губернатор также отметил, что ровно год назад после передачи завода в государственную собственность президентом АвтоВАЗа был назначен Максим Соколов. Дмитрий Азаров поблагодарил его за успешную деятельность в этой должности.

"За этот год управленческой команде во взаимодействии с региональными, федеральными властями не только удалось преодолеть негативные тенденции, но и придать развитию завода новый вектор. Уверен, вместе мы сможем больше! Заводу - дальнейших успехов и достижений!" - подчеркнул губернатор.

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