С 28 мая из Самары увеличится количество авиарейсов в Египет

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличится количество рейсов в Египет с 28 мая.

Полеты в Шарм-Эль-Шейх планирует осуществлять авиакомпания Azur Air c частотой до двух раз в неделю. Время вылета первого рейса из Самары — 01:10, прибытие в Шарм-Эль-Шейх — в 05:10. Продолжительность перелета — 5 часов. Полеты будут выполняться на Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажирских мест.

В настоящее время на данном направлении рейсы также осуществляет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.