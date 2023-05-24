С 28 мая из Самары увеличится количество авиарейсов в Египет

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличится количество рейсов в Египет с 28 мая.
Полеты в Шарм-Эль-Шейх планирует осуществлять авиакомпания Azur Air c частотой до двух раз в неделю. Время вылета первого рейса из Самары — 01:10, прибытие в Шарм-Эль-Шейх — в 05:10. Продолжительность перелета — 5 часов. Полеты будут выполняться на Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажирских мест.
В настоящее время на данном направлении рейсы также осуществляет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.