Тольяттинский индустриально-педагогический колледж стал региональной площадкой чемпионата по профмастерству

В апреле — мае в Самарской области прошли мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Оно направлено на поддержку молодых талантливых специалистов и включает в себя чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Одной из базовых площадок проведения конкурсных испытаний стал Тольяттинский индустриально-педагогический колледж (ГАПОУ СО "ТИПК"). Здесь были организованы соревнования по четырем компетенциям: кузовной ремонт, сухое строительство и штукатурные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ветеринария. Принять участие в чемпионате приехали студенты и школьники со всего региона.

В рамках чемпионата проводилась масштабная профориентационная работа: мастер-классы, экскурсии, профессиональные пробы, круглые столы для школьников Самарской области.

В Тольяттинском индустриально-педагогическом колледже учится более тысячи человек, осваивая актуальные и востребованные на рынке труда профессии и специальности: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, сварщик и др.

"Современная материально-техническая база, специализированные оборудованные мастерские позволяют нам осуществлять подготовку специалистов высокого уровня. Оснащение колледжа непрерывно пополняется и модернизируется. На базе мастерской кузовного ремонта в 2022 году открыт специализированный центр компетенций, позволяющий проводить чемпионаты национального уровня. Поэтому вполне логично, что наш колледж стал площадкой чемпионата по профессиональному мастерству в Самарском регионе", — поделилась директор колледжа Светлана Чернова.

Компетенция "Кузовной ремонт" традиционно представлена двумя категориями участников: основная группа — студенты профессиональных образовательных организаций от 16 лет и старше и юниоры — школьники от 14 до 16 лет.

В этом году в регламент чемпионата внесено очень важное изменение: на каждой площадке присутствовали индустриальные эксперты — признанные профессионалы в своей отрасли. Они помогали в разработке заданий, в подготовке участников и не только делились с ребятами опытом, но и могли предложить победителям и призерам чемпионата стажировку на конкретном предприятии.

Главный эксперт компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы", преподаватель ТИПК Анастасия Трубина отметила: "В соревнованиях участвовали ребята из Самары, Тольятти, Октябрьска, Безенчука. Конкурсное задание состояло из четырех модулей. Мы оценивали подготовку конструкций, шпаклевание, декоративное покрытие и др. В целом, хочется отметить высокий уровень подготовки конкурсантов. Порой их мастерство даже превосходило ожидания экспертов. Кроме того, что ребята продемонстрировали свои навыки работы, они еще и делились наработками и актуальными знаниями между собой. Двойной эффект!"

В Самарской области вслед за чемпионатом "Профессионалы" стартовал конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в рамках президентской платформы "Россия — страна возможностей". В этом году в список компетенций впервые включено направление "Сухое строительство и штукатурные работы", организатором которого является Тольяттинский индустриально-педагогический колледж. По итогам сложных испытаний и серьезной конкурентной борьбы первой медалью в копилке колледжа в "Абилимпикс" стала "бронза" в компетенции "Охрана труда".

Все конкурсанты отмечают, что соревнования по профессиональному мастерству помогают им совершенствовать свои навыки, обмениваться опытом с другими участниками.

Копилка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа по итогам Чемпионата пополнилась 5 медалями ("золото" в компетенции "Неразрушающий контроль" и 4 серебряных медали в компетенциях "Сетевое и системное администрирование", "Машинное обучение и большие данные", "Сварочные технологии", "Кузовной ремонт"). Победителям и призерам соревнований были вручены памятные дипломы и медали. Впереди у них российский отборочный тур, а осенью — финал чемпионата.

Успех студентов Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа в чемпионатном движении стал результатом эффективной работы команды педагогов-наставников.

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