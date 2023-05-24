Тольяттинский индустриально-педагогический колледж стал региональной площадкой чемпионата по профмастерству

В апреле — мае в Самарской области прошли мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Оно направлено на поддержку молодых талантливых специалистов и включает в себя чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
Одной из базовых площадок проведения конкурсных испытаний стал Тольяттинский индустриально-педагогический колледж (ГАПОУ СО "ТИПК"). Здесь были организованы соревнования по четырем компетенциям: кузовной ремонт, сухое строительство и штукатурные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ветеринария. Принять участие в чемпионате приехали студенты и школьники со всего региона.
В рамках чемпионата проводилась масштабная профориентационная работа: мастер-классы, экскурсии, профессиональные пробы, круглые столы для школьников Самарской области.
В Тольяттинском индустриально-педагогическом колледже учится более тысячи человек, осваивая актуальные и востребованные на рынке труда профессии и специальности: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, сварщик и др.
"Современная материально-техническая база, специализированные оборудованные мастерские позволяют нам осуществлять подготовку специалистов высокого уровня. Оснащение колледжа непрерывно пополняется и модернизируется. На базе мастерской кузовного ремонта в 2022 году открыт специализированный центр компетенций, позволяющий проводить чемпионаты национального уровня. Поэтому вполне логично, что наш колледж стал площадкой чемпионата по профессиональному мастерству в Самарском регионе", — поделилась директор колледжа Светлана Чернова.
Компетенция "Кузовной ремонт" традиционно представлена двумя категориями участников: основная группа — студенты профессиональных образовательных организаций от 16 лет и старше и юниоры — школьники от 14 до 16 лет.
В этом году в регламент чемпионата внесено очень важное изменение: на каждой площадке присутствовали индустриальные эксперты — признанные профессионалы в своей отрасли. Они помогали в разработке заданий, в подготовке участников и не только делились с ребятами опытом, но и могли предложить победителям и призерам чемпионата стажировку на конкретном предприятии.
Главный эксперт компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы", преподаватель ТИПК Анастасия Трубина отметила: "В соревнованиях участвовали ребята из Самары, Тольятти, Октябрьска, Безенчука. Конкурсное задание состояло из четырех модулей. Мы оценивали подготовку конструкций, шпаклевание, декоративное покрытие и др. В целом, хочется отметить высокий уровень подготовки конкурсантов. Порой их мастерство даже превосходило ожидания экспертов. Кроме того, что ребята продемонстрировали свои навыки работы, они еще и делились наработками и актуальными знаниями между собой. Двойной эффект!"
В Самарской области вслед за чемпионатом "Профессионалы" стартовал конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в рамках президентской платформы "Россия — страна возможностей". В этом году в список компетенций впервые включено направление "Сухое строительство и штукатурные работы", организатором которого является Тольяттинский индустриально-педагогический колледж. По итогам сложных испытаний и серьезной конкурентной борьбы первой медалью в копилке колледжа в "Абилимпикс" стала "бронза" в компетенции "Охрана труда".
Все конкурсанты отмечают, что соревнования по профессиональному мастерству помогают им совершенствовать свои навыки, обмениваться опытом с другими участниками.
Копилка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа по итогам Чемпионата пополнилась 5 медалями ("золото" в компетенции "Неразрушающий контроль" и 4 серебряных медали в компетенциях "Сетевое и системное администрирование", "Машинное обучение и большие данные", "Сварочные технологии", "Кузовной ремонт"). Победителям и призерам соревнований были вручены памятные дипломы и медали. Впереди у них российский отборочный тур, а осенью — финал чемпионата.
Успех студентов Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа в чемпионатном движении стал результатом эффективной работы команды педагогов-наставников.
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Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.