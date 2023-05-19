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Здравоохранение Общество

Выявить гипертонию на ранней стадии: жителей региона приглашают пройти медосмотр и диспансеризацию

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 400 тысяч жителей Самарской области старше 18 лет. По итогам болезни системы кровообращения выявили более чем у 9 тысяч пациентов.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Профилактической работе особое внимание уделяется, в том числе, в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и факторов риска их развития.

Среди заболеваний, выявленных у жителей, — артериальная гипертония. Такой диагноз ставится пациентам при повышенном давлении.

"Это распространённое заболевание окутано мифами и ложными представлениями, многие из которых очень опасны. Первое и главное: "Если я себя нормально чувствую, то и давление точно в норме". Это совсем не так. Многие люди не ощущают свое давление. Но гипертензия при этом продолжает оказывать повреждающее действие на сердце и сосуды. Итог — инсульт или инфаркт миокарда. Поэтому гипертоническую болезнь многие называют "тихим убийцей", — рассказывает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Специалисты подчеркивают, снизить риски и диагностировать болезнь поможет диспансеризация.
"Необходимо обязательно проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры, чтобы определить причину повышения давления, выявить гипертонию на ранней стадии. При своевременно назначенном лечении практически всегда удается избежать опасных осложнений и сохранить высокое качество жизни", — отмечает Александр Муравец.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно.

Сохранить здоровье помогут регулярные профилактические визиты к врачу, а также отказ от вредных привычек — алкоголя и табака, приверженность здоровому образу жизни.

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