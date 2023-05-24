В Самаре будет ограничено движение троллейбуса №16

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту каскада дождеприемников, расположенного в историческом центре Самары — в границах проезжих частей улиц Венцека и Максима Горького, с 25 по 28 мая движение троллейбусов маршрута № 16 ("Губернский рынок" — "6-й причал") будет ограничено.
После завершения ремонта (со следующей недели) работа троллейбусного маршрута № 16 возобновится.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.