В Самаре будет ограничено движение троллейбуса №16

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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту каскада дождеприемников, расположенного в историческом центре Самары — в границах проезжих частей улиц Венцека и Максима Горького, с 25 по 28 мая движение троллейбусов маршрута № 16 ("Губернский рынок" — "6-й причал") будет ограничено.