Подведены итоги шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участника, из них 29 — представляют вузы Самарской области. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Олимпиада прошла по 73 направлениям, у студентов российских вузов была возможность проверить себя сразу в нескольких — от филологии до робототехники, от лечебного дела до инноваций. Состязания традиционно прошли в два этапа: отборочный и заключительный. Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 16 917 до 18 508. В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участников. Из них 145 — золотые медалисты, 181 — серебряные, 242 — бронзовые, а также 1264 победителя и 2106 призеров. Неугасающий интерес студентов к участию в олимпиаде — это лучший показатель востребованности проекта.

"Олимпиада — это живой организм: студенты голосуют за направления своим участием в них. Традиционно в топ-10 направлений по количеству дипломантов входят: "Лечебное дело и педиатрия", "Математика", "Психология", "Дизайн", "Экология", "Материаловедение и технологии материалов", "Социология", "Экономика", "Строительство" и "Биотехнологии". Среди студентов Самарской области лидирующими направлениями стали "Программная инженерия" (3 дипломанта); "Классный руководитель" (3), "Химическая технология" (2), "Индустрия питания" (2), "Журналистика" (2). Каждый год олимпиада прирастает новыми направлениями, которые отражают актуальный запрос молодежи и полностью соответствуют вызовам времени. "Я — профессионал" — значимое событие как для академической, так и для профессиональной среды", — рассказала руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Валерия Касамара также отметила, что Самарская область вошла в топ-20 лидеров по количеству дипломантов и поблагодарила Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва за организацию направления "Автомобилестроение".

"Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Самарской области по числу дипломантов лидируют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (11 дипломантов), Самарский государственный технический университет (9), Тольяттинский государственный университет (2), Самарский филиал "Московский городской педагогический университет" (2). Дорогие дипломанты, поздравляю вас с окончанием сезона! Вы продемонстрировали отличную подготовку и глубокие знания. Впереди вас ждет насыщенная программа: стажировки, образовательные форумы и школы, а некоторых выпускников — поступление в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов", — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Впереди участников ждет сезон стажировок. Карьерный портал олимпиады продолжает работать с 1 января 2023 г., а карьерный сезон стартует с 1 июня, но уже сейчас участникам олимпиады доступно более 350 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады, таких как Сбер, ПАО "ГМК "Норильский никель", Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом", "Газпромбанк" (Акционерное общество), ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Полюс", Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, ГК "Русагро" и других. Обновленный карьерный портал расширит свои возможности: с этого сезона вакансии будут доступны дипломантам всех сезонов, а также участникам заключительного этапа V и VI сезонов, которые показали ненулевой результат.

Дипломанты "Я — профессионал" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва Ольга Есипова отметила, что Самарский университет — непревзойденный лидер региона по количеству зарегистрированных участников Олимпиады в шестом сезоне.

"4518 студентов университета решили попробовать свои силы в конкурсе. И пусть не все они стали победителями и призерами, опыт участия в конкурсе не пройдет для них бесследно, ведь они смогли попробовать свои силы в выбранной профессии и понять, куда двигаться дальше, какие компетенции развивать и совершенствовать", — рассказала Ольга Есипова.

Олимпиада "Я — профессионал" президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальные лифты для каждого".