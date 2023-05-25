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Литература Культура

Самара присоединится к "Библионочи-2023"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 мая, состоится одно из главных культурных событий года — в двенадцатый раз пройдет просветительская акция "Библионочь-2023".

Сотни библиотек со всей России подготовили уникальную программу. У каждого из нас свои любимые литературные произведения, но всех объединяет неизменное — любовь к книге. Именно поэтому акция пройдет под слоганом "Читаем вместе", объединив всю страну в самом масштабном марафоне чтений. Совместно с проектом "Русские чтения" Российская государственная библиотека 27 мая запустит цикл публичных читок по всей стране.

Центральным мероприятием "Библионочи" станут чтения произведений драматурга, наставника русского театра Александра Островского в год его 200-летия. Акция состоится во всех часовых поясах в 89 регионах на площадках сотен библиотек. В прямой онлайн-эфир выйдут актеры театра и кино, журналисты, музыканты, художники, ученые, политики и обычные интернет-пользователи.

Всероссийский марафон русских чтений "Наследие А. Н. Островского" стартует на Дальнем Востоке, далее эстафету примут регионы: республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Хакасия, Омская область, Челябинская область, Самарская область. Финал премьерного марафона состоится на торжественном открытии "Библионочи-2023" в Москве, в легендарном третьем читальном зале Российской государственной библиотеки с участием известных актеров Ивана Охлобыстина и Александра Олешко, музыкантов Дмитрия Маликова и Юлианны Карауловой, телеведущей Тутты Ларсен и др.
В Самаре Всероссийский марафон русских чтений пройдет на площадке Библиотеки народов Поволжья. Здесь встретятся единомышленники — представители сфер культуры, образования, общественных организаций, политики. Их всех объединяет любовь к чтению и печатному слову.

Организаторы акции предлагают жителям и гостям города принять участие в этом масштабном событии, став зрителями прямой трансляции. Увидеть ее можно 27 мая в 19:30 в сообществе Библиотеки народов Поволжья в социальной сети "ВКонтакте", а также на портале культура.рф, в официальной группе "Русских чтений" в "ВКонтакте".

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