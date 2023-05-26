В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути от пр. Ленина до Московского шоссе

В целях модернизации инфраструктуры городского электрического транспорта Самары разработана пятилетняя программа капитального ремонта трамвайных линий от пр. Ленина до Московского шоссе. Об этом в своем ежегодном отчете сказала глава города Елена Лапушкина.

"На первый год реализации программы выделено 139 млн руб. из областного бюджета, программа уже стартовала в текущем году", — уточнила мэр.

Также Елена Лапушкина подчеркнула, что в 2022 г. был принят ряд стратегических решений, которые позволят улучшить систему городского общественного транспорта.

"При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова увеличена заработная плата в транспортных предприятиях города: в МП "ТТУ" на 20% увеличена оплата водителям и на 10% иным сотрудникам. Введена стимулирующая единовременная выплата молодым водителям в размере 100 тыс. руб.", — заявила глава Самары.